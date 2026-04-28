Verheerender Brand zerstört Reihenhaus in Thaya – Familien in Sicherheit

Ein Großbrand hat am Dienstagmorgen ein Reihenhaus in Thaya vollständig zerstört. Drei Familien konnten sich rechtzeitig retten, das Schicksal von sechs Katzen ist unklar. 125 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Ein verheerender Brand hat am Dienstagmorgen, den 28. April, das Ortszentrum von Thaya erschüttert. Gegen 4:45 Uhr ging der Notruf ein, woraufhin ein Großaufgebot von Feuerwehr en aus drei Gemeinden sofort ausrückte.

Bereits aus weiter Entfernung waren eine massive Rauchsäule und helle Flammen sichtbar, die die Dramatik der Situation verdeutlichten. Beim Eintreffen der ersten Löschkräfte stand ein Reihenhaus einer Wohnhausanlage bereits in Vollbrand, und die Flammen hatten sich bereits auf das angrenzende Gebäude ausgebreitet. Glücklicherweise konnten sich alle Bewohner – insgesamt drei Familien mit fünf Erwachsenen, vier Kindern und einem erst zwei Monate alten Baby – rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Derzeit ist jedoch noch unklar, was mit den sechs Katzen geschehen ist, die in dem betroffenen Reihenhaus lebten. Die Feuerwehrleute kämpften mit einem umfassenden Löschangriff, unter Einsatz einer Drehleiter und mit mehreren Atemschutztrupps gegen die Flammen. Nach etwa eineinhalb Stunden intensiver Arbeit gelang es ihnen schließlich, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Trotzdem wurde das Haus, in dem das Feuer ausgebrochen war, vollständig zerstört.

Auch das benachbarte Reihenhaus erlitt erhebliche Schäden. Das dritte Haus der Reihe konnte vor den direkten Flammen geschützt werden, wurde jedoch durch die starke Rauchentwicklung im Dachbereich beschädigt. Die Nachlöscharbeiten sind weiterhin im Gange, wobei die Feuerwehrleute die Dachhaut öffnen, um versteckte Glutnester zu finden und abzulöschen. Die Situation ist angespannt, da die Gefahr besteht, dass sich das Feuer erneut entfachen könnte.

Die Auswirkungen des Brandes reichen über die unmittelbare Zerstörung von Wohneigentum hinaus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde in Absprache mit dem Direktor der Volksschule Thaya entschieden, den Unterricht für den gesamten Dienstag ausfallen zu lassen. Die Schule befindet sich nur wenige Meter vom Brandort entfernt, und die Sicherheit der Kinder konnte aufgrund der gefährlichen Luftqualität nicht gewährleistet werden. Ein sicherer Zu- und Abgang zur Schule war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.

Die Entscheidung, den Unterricht ausfallen zu lassen, wurde getroffen, um das Wohl der Schülerinnen und Schüler zu schützen und mögliche gesundheitliche Risiken zu vermeiden. Die Gemeinde Thaya arbeitet bereits an der Bereitstellung von Notunterkünften und Unterstützung für die betroffenen Familien. Es werden Spenden gesammelt, um den Familien bei der Bewältigung der finanziellen und emotionalen Folgen des Brandes zu helfen. Die Solidarität in der Gemeinde ist groß, und viele Menschen haben bereits ihre Hilfe angeboten.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch unbekannt und wird von der Polizei untersucht. Es ist wichtig, die Ermittlungen nicht zu behindern und mögliche Hinweise an die zuständigen Behörden zu melden. Die Feuerwehr bittet die Bevölkerung, den Bereich um den Brandort zu meiden, um die Einsatzkräfte nicht zu behindern und die eigene Sicherheit nicht zu gefährden.

Der Einsatz umfasste ein beeindruckendes Engagement von insgesamt 125 Feuerwehrleuten aus den Gemeinden Thaya, Großgerharts, Jarolden, Oberedlitz, Niederedlitz, Peigarten, Waidhofen/Thaya, Alt-Waidhofen, Kleingöpfritz, Pfaffenschlag, Hollenbach und Frühwärts. Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Feuerwehren war vorbildlich und trug maßgeblich zur schnellen Eindämmung des Brandes bei. Die Einsatzkräfte zeigten dabei großen Mut und Professionalität, um die Ausbreitung des Feuers zu verhindern und Menschenleben zu schützen. Die Gemeinde Thaya hat sich bei allen beteiligten Feuerwehrleuten für ihren unermüdlichen Einsatz bedankt.

Der Brand in Thaya ist ein trauriges Ereignis, das die Gemeinde tief erschüttert hat. Die Zerstörung von Wohneigentum und die Ungewissheit über das Schicksal der Katzen sind schmerzhaft. Dennoch zeigt die Reaktion der Gemeinde und der Feuerwehr, dass Thaya eine starke Gemeinschaft ist, die in schwierigen Zeiten zusammenhält. Die Aufräumarbeiten werden voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen, und die betroffenen Familien werden langfristige Unterstützung benötigen.

Es ist wichtig, dass die Gemeinde weiterhin zusammenhält und den Familien in dieser schwierigen Zeit zur Seite steht. Die Brandursache wird weiterhin untersucht, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brand Feuerwehr Thaya Reihenhaus Brandursache Einsatz Rauch Evakuierung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Landeshauptfrau eröffnet Birnerlebniswelt im Tierpark HaagIm Tierpark Haag wurde die neue Birnerlebniswelt als Umfeldprojekt der Landesausstellung 2026 eröffnet. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betonte die Bedeutung des Projekts für die Region, den Tourismus und die Wirtschaft. Der Indoorspielplatz und das Museum bieten Familien ganzjährig Erlebnisse. Bürgermeister Lukas Michlmayr dankte allen Beteiligten für die Umsetzung des Projekts.

Read more »

20 Familien verloren Zuhause - Tornados wüten in Texas – Zwei Tote, Häuser zerstörtTornados in Texas: Heftige Stürme fordern zwei Tote, zerstören Dutzende Häuser und sorgen für Stromausfälle. Rettungskräfte im Dauereinsatz.

Read more »

Paukenschlag! Grenzkontrolle verstieß gegen EU-RechtGrenzkontrollen deutsch-luxemburgische Grenze: Gericht urteilt Verlängerung 2025 als rechtswidrig, Verstoß gegen EU-Recht festgestellt.

Read more »

Doppelbudget 2027/28: Familien und Bauern profitieren, Pensionen werden gekürztDie Bundesregierung hat sich auf ein Doppelbudget für 2027/28 geeinigt, das Einsparungen, Investitionen und Steueranpassungen vorsieht. Familien und Bauern werden finanziell gestärkt, während im Pensionsbereich Einsparungen geplant sind. Ziel ist die Konsolidierung des Budgets und der Ausstieg aus dem EU-Defizitverfahren.

Read more »

Viktor Orbán gibt Fidesz-Vorsitz auf – Spekulationen über Fluchtpläne und KorruptionsvorwürfeDer ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat überraschend seinen Rücktritt als Fidesz-Vorsitzender bekannt gegeben. Gleichzeitig gibt es Gerüchte über mögliche Fluchtpläne in die USA und Vorwürfe der Veruntreuung von Staatsgeldern durch seine Partei. Medien berichten von Auswanderungsvorbereitungen einflussreicher Familien und gestoppten Geldtransfers.

Read more »

Brand in Reihenhausanlage in Thaya – Bewohner in SicherheitEin Brand in einer Reihenhausanlage in Thaya hat am Dienstagmorgen für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Alle Bewohner, darunter vier Kinder und ein Baby, konnten sich retten. Eine Frau wurde mit einem Schock ins Spital gebracht. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Read more »