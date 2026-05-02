Vergiftete Babynahrung: 39-jähriger Mann festgenommen

Ein 39-jähriger Mann wurde im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu vergifteter Babynahrung in Burgenland festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung und versuchter Körperverletzung. Fünf manipulierte Gläser wurden bereits sichergestellt.

Ein 39-jähriger Mann steht im Zentrum einer umfassenden Ermittlung, die durch den Fund von Rattengift in Babynahrung ausgelöst wurde. Die Landespolizeidirektion Burgenland bestätigte am Samstag die Festnahme des Verdächtigen, verzichtete jedoch aus ermittlungstaktischen Gründen auf die Nennung des genauen Festnahme ortes oder der Herkunft des Mannes.

Die Ermittlungen, die unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt durchgeführt werden, begannen vor zwei Wochen, nachdem in einem Supermarkt in Eisenstadt ein Glas Babynahrung sichergestellt wurde, das eine gefährliche Menge Rattengift enthielt – konkret 15 Mikrogramm. Die Festnahme erfolgte am Samstagvormittag durch Beamte des Landeskriminalamts Burgenland, unterstützt durch das Bundeskriminalamt.

Derzeit wird der Verdächtige intensiv befragt, weshalb die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt keine detaillierten Informationen über seine Person, die Umstände der Festnahme oder die weiteren Schritte der Ermittlungen preisgibt, wie Sprecher Helmut Marban erklärte. Die Ermittlungen in Österreich konzentrieren sich auf den Verdacht der vorsätzlichen Gemeingefährdung und der versuchten absichtlich schweren Körperverletzung.

Allerdings betonen die Behörden, dass die abschließende Bewertung der Gefährlichkeit der im sichergestellten Glas gefundenen Rattengiftmenge noch aussteht und das Ergebnis des toxikologischen Gutachtens abgewartet werden muss. Parallel dazu wird nach einem zweiten manipulierten Glas Babynahrung gesucht, das ebenfalls in derselben Filiale der Supermarktkette Spar in Eisenstadt verkauft worden sein soll. Bisher ist dieses zweite Glas jedoch nicht gefunden worden.

Die Situation hat sich über die österreichischen Grenzen hinaus ausgeweitet, da in Österreich, Tschechien und der Slowakei insgesamt fünf manipulierte Babynahrungsgläser vor dem Verzehr sichergestellt werden konnten. Die deutschen Behörden haben ihrerseits Ermittlungen aufgenommen, die sich auf den Verdacht der versuchten Erpressung des Babykostherstellers Hipp konzentrieren. Der groß angelegte Rückruf der Hipp-Produkte bei Spar wurde in der Nacht zum 18. April öffentlich bekannt.

Insbesondere das Produkt 'Hipp'Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel' mit einem Gewicht von 190 Gramm war von den Rückrufmaßnahmen betroffen. Als Vorsichtsmaßnahme haben auch andere Supermärkte das betreffende Produkt vorsorglich aus dem Verkauf genommen, um die Sicherheit der Verbraucher zu gewährleisten. Die Ermittler arbeiten mit Hochdruck daran, die Hintergründe der Vergiftungen aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Bevölkerung wird weiterhin aufgefordert, wachsam zu sein und verdächtige Funde oder Beobachtungen umgehend den Behörden zu melden.

Die Sicherheit von Babynahrung hat oberste Priorität, und alle notwendigen Maßnahmen werden ergriffen, um weitere Vorfälle zu verhindern. Die Komplexität des Falls wird durch die grenzüberschreitende Dimension und den Verdacht der Erpressung zusätzlich erhöht. Die Ermittler müssen nicht nur die Quelle der Vergiftung identifizieren und die Verantwortlichen ermitteln, sondern auch die Motive hinter der Tat aufdecken. Die Tatsache, dass bereits mehrere manipulierte Gläser sichergestellt wurden, deutet auf eine gezielte und möglicherweise organisierte Vorgehensweise hin.

Die Zusammenarbeit zwischen den Behörden in Österreich, Deutschland, Tschechien und der Slowakei ist daher von entscheidender Bedeutung, um den Fall umfassend aufzuklären und die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt betont, dass alle verfügbaren Ressourcen eingesetzt werden, um die Ermittlungen voranzutreiben und die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Die Öffentlichkeit wird über den Fortgang der Ermittlungen auf dem Laufenden gehalten, sobald neue Erkenntnisse vorliegen, die die Verbreitung nicht beeinträchtigen.

Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, keine Gerüchte zu verbreiten oder eigene Ermittlungen durchzuführen, sondern sich stattdessen auf die offiziellen Informationen der Behörden zu verlassen. Die Aufklärung dieses Falls hat höchste Priorität, um das Vertrauen der Verbraucher in die Sicherheit von Babynahrung wiederherzustellen und ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun darauf, die Lieferkette der Babynahrung zu überprüfen und mögliche Schwachstellen zu identifizieren, die für die Manipulation ausgenutzt wurden.

Es wird auch untersucht, ob es Verbindungen zwischen den verschiedenen Vorfällen in den beteiligten Ländern gibt





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