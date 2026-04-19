Vergessen im Schatten des Aktionismus: Das tragische Ende eines jungen Dichters

Der Nachruf auf Josef Dvorak führt zu einer dunklen Episode der Wiener Aktionismus-Geschichte: dem Suizid des Teenagers Hermann Flasch unter dem Einfluss von Otto Muehl. Eine tiefgehende Recherche deckt die Mechanismen von Personenkult und Ausbeutung auf.

Die Geschichte beginnt mit einem Nachruf auf den Wiener Autor und Psychoanalytiker Josef Dvorak , der im März dieses Jahres verstarb. Meine Recherche zu Esoterik führte mich zu Dvorak, der als Zeremonienmeister satanistischer Rituale Bekanntheit erlangte. Ich schrieb einen kurzen Nachruf auf diesen akademischen Außenseiter, der den künstlerischen und musikalischen Underground prägte. Kurz darauf erhielt ich von einem Kontakt Material zu einer brisanten Kontroverse.

Dvorak, der erste Kurator und Galerist der Wiener Aktionisten, zerstritt sich Anfang der 1970er-Jahre mit Otto Muehl. Auslöser war der Tod des Teenagers Hermann Flasch, der offenbar unter Muehls Einfluss Suizid beging. Je mehr ich über Flasch las, desto verstörter war ich. Ein begabter Schüler und Nachwuchsautor, der bei seinen Adoptiveltern keine Heimat fand und in der entstehenden Alternativkultur Schutz suchte. Dort geriet er an Otto Muehl, einen gescheiterten Künstler, der seinen narzisstischen Größenwahn als Therapie ausgab.

Es drängten sich Fragen auf: Warum wurde Flaschs psychischer Ausnahmezustand nicht erkannt? Warum wurde Muehl nicht aufgehalten, als er den Suizid des Jungen für ein Happening instrumentalisieren wollte? Warum nahm ihm niemand die Feuerwerkskörper ab, aus denen er Briefbomben baute? Besonders verstörend war der Zynismus, mit dem Muehl und seine Anhänger den offenbar psychotischen Jungen für ihre Zwecke ausnutzten. Was als radikale Gesellschaftskritik verkauft wurde, war in Wahrheit Gruppenzwang und Personenkult. Unsicher, ob dieses vergessene Kapitel der 68er-Revolte noch von Interesse ist, habe ich es nun aufgeschrieben.

Die Überlieferung wird hauptsächlich von Muehls Schriften und den Erinnerungen ehemaliger Kommunarden dominiert. In meinen Recherchen stieß ich auf Lücken. In Memoiren klaffen Leerstellen, in Kunstkatalogen taucht Flaschs Name kaum auf. Auch Muehl selbst schwieg über den Jugendlichen, dessen Tod er moralisch mitzuverantworten hatte. Josef Dvorak, ein wichtiger Förderer und Kritiker des Wiener Aktionismus, bleibt eine Randfigur in der Kunstgeschichte.

In Oberlaa, hinter der Therme, endet die Stadt. Ein barocker Kirchturm weist den Weg zum kleinen Friedhof, wo Hermann Flasch im Grab seiner verhassten Adoptiveltern ruht, die ihn um Jahrzehnte überlebten. „Hermann Flasch 1956–1973“, steht auf einem schlichten Stein in der 11. Reihe. In der Vase steckt ein Strauß Plastikblumen. Während Museen den Maler und Lebensreformer Otto Muehl feiern, verschwand Flasch im Schlund der Geschichte – ein junger Dichter, dem die Zeit für ein eigenes Werk fehlte.

Diese Ereignisse werfen ein Schlaglicht auf die Schattenseiten der 68er-Bewegung und die Mechanismen von Sekten und Personenkult. Muehls Versuche, konkreten sexuellen Missbrauch durch einen diffusen Zeitgeist der Sixties zu erklären, fanden wenig Anklang, insbesondere bei einer Gruppe von Ex-Kommunardinnen, die eine andere Perspektive einbrachten. Der Slogan „Ändere dein Leben, um die Gesellschaft zu verändern“, der um 1900 geprägt wurde, begeisterte auch die Jugend um 1970.

Als die Zeit der revolutionären Flausen vorbei war, suchten viele in Kommunen und Ashrams nach einer authentischen Existenz. Im FALTER veröffentlichte ich zwei Geschichten, die den Aus- und Aufstieg der frühen 1970er-Jahre thematisieren. Eine davon handelt von einer jungen Frau, die sich auf den Weg in den Osten machte und dabei viele Abenteuer erlebte. Bereits eine Ausstellung Otto Muehls im Museum für angewandte Kunst im Jahr 2004 löste eine Kontroverse aus. Der Schriftsteller und Kinderpsychiater Paulus Hochgatterer setzte sich im FALTER mit dem Thema auseinander.

Die Geschichte von Hermann Flasch ist eine Mahnung, wie schnell jugendliche Verletzlichkeit von manipulativen Persönlichkeiten ausgenutzt werden kann, und ein Aufruf, die Archive der Geschichte gründlicher zu durchforsten, um solche tragischen Schicksale nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Dies ist die fortlaufende Erzählung einer jungen Seele, die in den Wirren einer radikalen Bewegung verloren ging, und eine kritische Betrachtung derer, die vorgaben, ihr zu helfen, sie aber stattdessen instrumentalisierten.

Die Erinnerungen an Josef Dvorak und seine Rolle als Brückenbauer zwischen den Welten der Kunst und des Okkulten werfen ein weiteres Licht auf die komplexen Persönlichkeiten, die diese Ära prägten. Die schlichte Grabinschrift auf Hermann Flaschs Grabstein steht im krassen Gegensatz zu der Intensität und Tragik seines kurzen Lebens, ein Leben, das in den Annalen der Wiener Aktionismus-Geschichte zu verschwinden drohte, aber durch solche Recherchen wieder ans Licht gebracht wird.

Es ist eine Geschichte von verpassten Gelegenheiten zur Rettung, von Ignoranz und von der Macht des Gruppendrucks in einem Umfeld, das sich der Befreiung verschrieben hatte, aber letztlich zu einem Ort der Erniedrigung und Zerstörung für einige seiner Mitglieder wurde. Die Auseinandersetzung mit Muehls Werk und seinem Einfluss auf junge Menschen wie Flasch bleibt auch Jahrzehnte später eine schmerzliche Notwendigkeit, um die Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen und zukünftige Generationen vor ähnlichen Fallstricken zu schützen.

Die Kunstwelt mag sich bemühen, die kontroversen Aspekte der Aktionisten zu verdrängen, doch die menschlichen Tragödien, die sich hinter den provokanten Inszenierungen verbargen, verdienen unsere volle Aufmerksamkeit und kritische Reflexion.





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