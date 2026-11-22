Polizeiverfolgung auf der Wiener A22: Ein 19-jähriger Fahrer ohne Lizenz flüchtete zu Fuß, wurde jedoch nachts selbst bei der Polizei vorstellig. Mehrere Anzeigen drohen.

Am Samstagabend ereignete sich auf der Wien er A22 im Bereich der Donaustadt eine äußerst gefährliche Verfolgungsjagd, die bis zur nächsten Nacht andauerte. Gegen 20:40 Uhr fiel der Landesverkehrsabteilung ein Pkw auf, der den Geschwindigkeitsvorschriften im Bereich des Kaisermühlentunnels deutlich widersprach. Die anwesenden Beamten versuchten den Fahrer durch sichtbare und hörbare Signale zur Kontrolle anzuhalten, der 19-jährige Lenker reagierte jedoch nicht mit einem Stopp, sondern drückte aggressiv aufs Gas.

Flucht in den Gegenverkehr und Fußjagd

Anstatt sich den Ordnungskräften zu stellen, riss der Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug teilweise, da er laut Polizeiangaben während der Flucht mehrere weitere Verkehrsübertretungen beging. Die Situation eskalierte besonders im Bereich der Schüttaustraße, wo der Wagen kurzzeitig in den Gegenverkehr geriet und damit andere Verkehrsteilnehmer schwer in Lebensgefahr brachte. Erst als der dichte Verkehr ein Weiterfahren unmöglich machte, kam das Fahrzeug zum Stillstand.

Also read Tödlicher Unfall in Wien: 16-Jähriger Biker stirzt mit Bus zusammen

Statt aufzugeben, sprang der mutmaßliche Lenker aus dem Auto und flüchtete zu Fuß. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf der Straße sofort auf, konnten den Mann jedoch nicht mehr festnehmen, da er entkam. Im zurückgelassenen Fahrzeug befanden sich drei weitere Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren, die gegenüber den Polizisten behaupteten, den geflüchteten Fahrer nicht zu kennen und keine Verbindung zu seiner Tat zu haben.

Identitätsfeststellung und fehlende Fahrerlaubnis

Trotz der widersprüchlichen Aussagen der Mitfahrer an Bord der Polizei im Wagen gelang die Identifizierung des Fluchtursachens. Die Ermittler fanden im Fahrzeug mehrere Dokumente, die klare Hinweise auf die Identität des Lenkers lieferten. Wie sich im weiteren Verlauf der Nacht herausstellte, handelt es sich bei dem 19-Jährigen um einen kosovarischen Staatsbürger. Eine entscheidende Zutat für die rechtliche Lage war, dass der junge Mann keine gültige Lenkberechtigung besitzt.

Advertisement

Die Erkenntnis über das Fahren ohne Führerschein führte zu einer weiteren dramatischen Wende im Geschehen. Noch in der Nacht tauchte der Gesuchte schließlich freiwillig in der Polizeiinspektion Herman-Bahr-Straße auf und stellte sich den Behörden. Dieses eigenmächtige Erscheinen änderte jedoch nichts an der Schwere der begangenen Delikte, da die Flucht und die Gefährdung des Straßenverkehrs vor seiner Ankunft bereits abgeschlossen waren.

Rechtliche Konsequenzen und Fahrzeugbeschlagnahme

Für den 19-Jährigen haben sich die rechtlichen Konsequenzen nun konkretisiert, da auf ihn mehrere Anzeigen wegen der begangenen Straftaten erwartet werden. Die Kombination aus fluchtbedingter Geschwindigkeitsüberschreitung, dem Fahren in den Gegenverkehr sowie dem Fahren ohne gültige Lizenz stellt eine massive Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit dar. Die Behörden gehen nun davon aus, dass das Urteil der Justiz den Schweregrad der individuellen Verfehlungen berücksichtigen wird.

Als weitere Maßnahme sicherte die Polizei das zurückgelassene Fahrzeug vorläufig. Die Beschlagnahmung dient der Sicherstellung der Beweismittel und der Klärung der weiteren Ermittlungen. Die drei Mitfahrer, die sich im Wagen befanden, bleiben ebenfalls im Fokus der Fahndung, da ihre Aussagen über die fehlende Kenntnis des Fahrers im Widerspruch zu den gefundenen Dokumenten stehen könnten. Die Fälle werden weiter verfolgt.