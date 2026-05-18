Die Drehbucharbeit und das Regiekonzept von Kirk Jones gewährleisten, dass "Verflugt normal" einen realistischen Eindruck vermittelt und die authentischen Erfahrungen, die John Davidson aufnahm, in Szene setzt. Durch die Unterstützung durch den Filmstars Leonardo DiCaprio und John Hillcoat musste John einen anscheinend rassistischen Ausruf abgeben, was in der applause wurde gefeiert. "Verflugt normal" zeigt aufschlussreiche Momente über das Verständnis der Tourette-Syndrom und wie viel sich verändert, wenn Menschen reduziert werden. Es gibt Humor und Verständnis, auch wenn es hartes Material zeigt.

Verflucht normal: Regisseur steckt Hauserlös in Film Mit dem Drama "Verflucht normal" hat Regisseur und Drehbuchautor Kirk Jones am 29. Mai ein tragisches und berührendes Film in die Kinos gebracht, basierend auf der wahren Geschichte des Tourette-Aktivisten John Davidson .

Das Drehbuch erzählt die Geschichte eines Jungen, der in der schottischen Kleinstadt aufwächst und plötzlich starke „Tics" und unkontrollierte Ausrufe entwickelt. Durch mangelnde Verständnis und Ausgrenzung gerät er in Schwierigkeiten in der Schule und zu Hause. Erst Jahre später, durch die Freundschaft zu seinem früheren Klassenkameraden Murray und dessen Mutter Dottie, gewinnt er langsam wieder Vertrauen in sich selbst. Genau diese Erfahrung bildet den Kern des Films, der unter anderem eine Mischung aus Schmerz, Hoffnung und Humor bietet.

John lebt heute mit seinem Hund alleine in Scottish Borders in Schottland





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