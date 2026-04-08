Verfassungsschutz warnt vor russischen Hackerangriffen auf Router

Das Bundesamt für Verfassungsschutz warnt vor russischen Hackerangriffen der Gruppe APT28, die Router infiltriert hat, um an sensible Daten zu gelangen. Betroffen sind weltweit Router des Herstellers TP-Link. Der Verfassungsschutz arbeitet mit Partnerdiensten zusammen, um die Bedrohung abzuwehren und die Betreiber der betroffenen Geräte zu informieren.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) warnt eindringlich vor russischen Hackerangriffen durch die staatlich kontrollierte Gruppe APT28 . Diese Gruppe, die dem russischen Militärgeheimdienst GRU zugerechnet wird, hat offenbar eine Vielzahl von Internetroutern des Herstellers TP-Link weltweit infiltriert. Ziel dieser Angriffe ist der Diebstahl militärischer Informationen, Regierungsdaten und Informationen über kritische Infrastrukturen (KRITIS).

Der Verfassungsschutz arbeitet bei der Abwehr dieser Bedrohung eng mit Partnerdiensten wie dem Bundesnachrichtendienst (BND) und dem FBI zusammen. Die Warnung erfolgt vor dem Hintergrund einer zunehmenden hybriden Kriegsführung Russlands gegen europäische Länder, zu der auch Cyberangriffe gehören. Das BfV hat die Betreiber der betroffenen Router identifiziert und sie seit dem 13. März in Zusammenarbeit mit den Verfassungsschutzbehörden der Länder gewarnt, wobei in einigen Fällen bereits eine Kompromittierung durch APT28 festgestellt wurde. Es wurden Maßnahmen ergriffen, um die Geräte auszutauschen oder gegen Manipulationen zu sichern.\APT28 wird für eine Reihe hochkarätiger Cyberangriffe verantwortlich gemacht, darunter der Angriff auf den Deutschen Bundestag im Jahr 2015, der Angriff auf die Parteizentrale der SPD Anfang 2023 und die Attacke auf die Deutsche Flugsicherung im August 2024. Diese Angriffe verdeutlichen die umfassende Bedrohung, die von APT28 ausgeht. Die Gruppe nutzt die Infiltration von Routern, um sich Zugang zu Netzwerken zu verschaffen und Daten abzugreifen. Die Angriffe erfolgen in der Regel durch die Ausnutzung von Sicherheitslücken in der Firmware der Router. Laut dem Verfassungsschutz wurden mehrere Tausend TP-Link-Geräte von APT28 angegriffen, wobei in Deutschland etwa 30 verwundbare Geräte festgestellt wurden. Die betroffenen Router wurden identifiziert und die Betreiber kontaktiert, um sie auf die Gefahr aufmerksam zu machen und entsprechende Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Die Reaktion auf diese Angriffe unterstreicht die Notwendigkeit einer robusten Cyber-Sicherheitsstrategie und einer engen Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden und der Wirtschaft. Die Vorfälle verdeutlichen die Bedeutung regelmäßiger Sicherheitsupdates und der Überprüfung der Netzwerkinfrastruktur auf potenzielle Schwachstellen. Die Sicherheit von Unternehmen und Behörden hängt von der konsequenten Umsetzung dieser Maßnahmen ab.\Die aktuelle Warnung des BfV unterstreicht die anhaltende Bedrohung durch russische Cyberangriffe und die Notwendigkeit, wachsam zu bleiben. Die Infiltration von Routern durch APT28 stellt eine besonders heimtückische Bedrohung dar, da die Router als zentrale Knotenpunkte in Netzwerken fungieren und Zugriff auf eine Vielzahl von Daten ermöglichen. Die Fähigkeit von APT28, Sicherheitslücken in der Firmware von Routern auszunutzen, zeigt die Komplexität und Raffinesse der Angriffe. Um sich vor solchen Angriffen zu schützen, ist es wichtig, Sicherheitsupdates für Router zeitnah zu installieren, starke Passwörter zu verwenden und die Netzwerkkonfiguration regelmäßig zu überprüfen. Unternehmen und Behörden sollten zudem eine umfassende Sicherheitsstrategie implementieren, die regelmäßige Penetrationstests, Schulungen für Mitarbeiter und die Überwachung der Netzwerkinfrastruktur umfasst. Die Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden und die Nutzung von Threat-Intelligence-Daten sind ebenfalls entscheidend, um sich gegen Cyberangriffe zu wappnen. Die Bedrohung durch APT28 und ähnliche Gruppen wird weiterhin bestehen bleiben, daher ist es von größter Bedeutung, die Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich anzupassen und zu verbessern





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