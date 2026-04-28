Verfassungsschutz warnt vor Eskalation der pro-iranischen Gruppe HAYI in Europa

Das Bundesamt für Verfassungsschutz gibt eine neue Warnung heraus, da die pro-iranische Gruppe HAYI ihre Taktik von Brandanschlägen auf gefährlichere Methoden wie Sprengstoff und Waffen ausweitet. In den letzten Wochen gab es mehrere Angriffe auf jüdische und US-amerikanische Einrichtungen in Europa, darunter auch in Deutschland. Die Gruppe steht im Verdacht, enge Verbindungen zum Iran zu haben und wird nun intensiv von Sicherheitsbehörden beobachtet.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz warnt vor einer neuen Eskalationsstufe bei der pro-iranischen Gruppe Harakat Aschab al-Jamin al-Islamija ( HAYI ) in Europa. Neu ist die Warnung HAYI s, sich nunmehr nicht mehr nur auf einfache Angriffe zu beschränken, sondern langfristig auch gefährlichere Tatmittel einzubeziehen, erklärte die Behörde auf Anfrage des Handelsblatts (Dienstagsausgabe).

Damit ist gemeint, dass die Gruppe möglicherweise von Brandstiftungen zu Anschlägen mit Sprengstoff oder Waffen übergehen könnte. Seit dem 9. März gab es mehrere Anschläge auf jüdische und US-amerikanische Einrichtungen in verschiedenen europäischen Ländern, auch in Deutschland. Die Gruppe HAYI hat sich laut Verfassungsschutz vor allem zu Brandanschlägen mittels Videos bekannt.

Die Taten fanden jeweils in den Nacht- oder frühen Morgenstunden und verliefen bislang ohne Personenschäden statt. Besonders betroffen waren Einrichtungen in den Benelux-Staaten und Großbritannien. Der Verfassungsschutz geht davon aus, dass hinter der Gruppe ein irakisch-schiitisches Netzwerk steckt. Die Organisation nutzt unterschiedliche Kanäle aus dem schiitisch-extremistischen und pro-iranischen Bereich in verschiedenen sozialen Medien, um über ihre Aktivitäten zu berichten.

HAYI nennt zudem neuerdings klar ihre politische Motivation hinter den Taten und droht offen israelischen Einrichtungen sowie den sogenannten Feinden des Islams in Europa. In den letzten Wochen wurden im Großraum London sechs Ziele angegriffen, darunter ein jüdischer Rettungsdienst und ein persischsprachiges Medienunternehmen. Beim jüngsten Angriff am Samstag wurde eine Flasche mit Brandbeschleuniger durch das Fenster einer Synagoge in Harrow nahe London geworfen.

Laut der Organisation SITE Intelligence Group hat die bisher wenig bekannte Gruppe HAYI die Verantwortung für einen Teil der Angriffe übernommen. Die Gruppe soll enge Verbindungen zum Iran haben. Experten vermuten, dass die Eskalation der Gewalt im Zusammenhang mit dem anhaltenden Konflikt im Nahen Osten steht. Die deutsche Regierung hat bereits verstärkte Sicherheitsvorkehrungen für jüdische und US-amerikanische Einrichtungen angeordnet.

Der Verfassungsschutz betont, dass die Bedrohungslage ernst zu nehmen ist und rät zu erhöhter Wachsamkeit. Die internationale Gemeinschaft reagiert besorgt auf die Entwicklung und fordert eine entschlossene Antwort auf die zunehmende Gewalt. Die pro-iranische Gruppe HAYI wird nun von mehreren europäischen Sicherheitsbehörden intensiv beobachtet, um weitere Angriffe zu verhindern. Die Situation bleibt angespannt, und die Behörden warnen vor einer möglichen Ausweitung der Gewalt auf weitere Länder





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