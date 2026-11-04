Verfassungsgerichtsurteil: Verbot staatlicher Betreuung parteinaher Social-Media-Kanäle

Das VfGH-Urteil beendet die Praxis, dass Beamte persönliche Accounts von Politikern verwalten. Ab sofort müssen Parteien diese Kosten selbst tragen.

Der Verfassungsgerichtshof hat mit seinem jüngsten Urteil eine seit der Gesetzesänderung im Jahr 2025 bestehende Praxis für rechtswidrig erklärt. Bis dato war es staatlich bezahlten Mitarbeitern erlaubt, persönliche oder parteinahe Social-Media-Auftritte von Regierungsmitgliedern zu pflegen und zu betreiben. Diese Sonderregelung, die zuvor einen unklaren Graubereich schuf, ist nun endgültig aufgehoben. Die Behörde stellt klar, dass die öffentliche Hand keine Ressourcen mehr für private politische Präsenz zur Verfügung stellen darf.

Eigentümerstatus entscheidet über Rechtmäßigkeit

Der entscheidende Faktor für die Beurteilung der Legalität ist fortan der rechtliche Eigentümer des jeweiligen Social-Media-Accounts. Handelt es sich um einen privaten Auftritt oder ein Konto, das einer politischen Partei nahesteht, darf dieses nicht länger auf Basis der alten Regelung durch Bedienstete des Staates verwaltet werden. Diese strikte Trennung gilt unabhängig davon, ob auf diesen Kanälen direkte Wahlwerbung geschaltet wird oder reine Informationsinhalte geteilt werden. Laut dem Gericht ändert das Fehlen direkter Parteispenden nichts am Kernproblem des ungerechtfertigten Vorteils, den die kostenlose Arbeitskraft darstellt.

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Offizielle Stellen bleiben von Ausnahmen ausgenommen

Anders verhält es sich bei offiziellen Kommunikationskanälen, die explizit Ministerien oder anderen staatlichen Behörden zugeordnet sind. Diese Accounts dürfen weiterhin von den zuständigen Fachmitarbeitern betreut werden, da sie der amtlichen Information dienen und keinen privaten Interessen folgen. Für alle anderen Fälle, insbesondere private Profile oder solche mit starker Parteinähe, muss die Betreuung künftig komplett anders organisiert und finanziert werden. Üblicherweise wird erwartet, dass die jeweilige politische Partei die Kosten für die Betreuung dieser Kanäle vollständig übernimmt.

Betroffen sind auch Staatssekretäre formal

Diese neuen Vorschriften gelten grundsätzlich auch für Staatssekretäre. Obwohl sie formell nicht als Mitglieder der Bundesregierung zählen, unterliegen sie denselben strengen Auflagen regarding unzulässige Vorteile. Sie dürfen ebenfalls nicht profitieren, wenn ihnen staatlich bezahltes Personal für die Verwaltung ihrer privaten Online-Präsenzen zur Verfügung steht. Das Gericht betont, dass diese Einschränkung notwendig ist, um die Gleichheit vor dem Gesetz und die Integrität des öffentlichen Dienstes zu wahren.

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Lebende Subventionen nach Parteiengesetz

Die Betreuung solcher privaten Kontos kann im schlimmsten Fall als unzulässige Parteispende gewertet werden. Im österreichischen Parteiengesetz werden kostenlose Arbeitsleistungen öffentlich Bediensteter explizit als sogenannte "lebende Subventionen" bezeichnet. Diese Definition macht deutlich, dass nicht nur finanzielle Zuflüsse, sondern auch in natura erbrachte Dienste streng reguliert sind. Der Verfassungsgerichtshof sieht hier einen klaren Verstoß gegen die Grundsätze der Chancengleichheit und der Transparenz im politischen Wettbewerb.

Rückwirkende Strafen hängen von Einzelfällen ab

Ob für frühere Fälle tatsächlich Strafzahlungen oder Sanktionen drohen, hängt von den jeweiligen individuellen Umständen und den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen ab. Das aktuelle Urteil des Verfassungsgerichtshofs allein bedeutet noch nicht, dass automatisch rückwirkend Strafen verhängt werden. Es bleibt abzuwarten, wie die zuständigen Aufsichtsbehörden die Übergangsfrist handhaben und ob einzelne Verstöße der Vergangenheit strafrechtlich verfolgt werden. Die klare Botschaft ist jedoch, dass die alte Praxis sofort beendet werden muss.