Der Verfassungsgerichtshof verhandelt im Dezember über die Paketsteuer, den Energiekrisenbeitrag und weitere Verfassungsklagen wie das Kopftuchverbot.

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) wird am Freitag öffentlich bestätigen, dass er sich im kommenden Dezember mit dem Individualantrag des Online-Shops Zalando zur umstrittenen Paketsteuer auseinandersetzt. Diese juristische Prüfung markiert den nächsten entscheidenden Schritt in der rechtlichen Auseinandersetzung, die den österreichischen Versandhandel fundamental betrifft und über die Zukunft der geplanten Abgabe entscheiden wird.

Kernpunkte der Klage gegen die Abgabe

Zalando wendet sich als erstes großes Unternehmen gezielt gegen die Einführung der Paketsteuer, die ab ihrem Inkrafttreten insbesondere Versandhändler trifft, die in Österreich einen jährlichen Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro erwirtschaften. Die finanzielle Belastung durch diese neue Steuer beläuft sich pauschal auf 2,40 Euro pro versendetem Paket oder getätigter Bestellung, inklusive der darauf anfallenden Umsatzsteuer, was die Minderungsquote für die betroffenen Händler erheblich steigert. Der Konzern argumentiert im Verfahren vor dem VfGH, dass das Gesetz verfassungswidrig ist, weil es den reinen Versandhandel diskriminierend belastet, während das sogenannte Click-and-Collect-Geschäft, bei dem Kunden Waren in physischen Filialen abholen, von der Abgabe ausgenommen bleibt und somit einen unfairen Wettbewerbsvorteil genießt.

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Umsatzberechnung als weiterer Streitpunkt

Neben der ungleichen Behandlung verschiedener Handelsmodelle kritisiert Zalando vor allem die komplexen Regeln zur Umsatzbemessung, die den Online-Handel massiv benachteiligen könnten. Der Konzern moniert, dass ihm bei der Berechnung der steuerpflichtigen Umsätze auch jene Beträge zugerechnet werden, die andere unabhängige Händler über die eigene Marketplace-Plattform erwirtschaften, obwohl Zalando bei diesen Transaktionen nur eine unterstützende Rolle als Vermittler einnimmt und keinen direkten Verkaufsvorgang darstellt. Diese Zurechnung fremder Umsätze erhöht die steuerliche Belastung des Plattformbetreibers künstlich, da die Abgabe nicht nur auf den eigenen Warenverkauf, sondern auf das gesamte Transaktionsvolumen der Plattform angewendet wird, was nach Ansicht der Kläger nicht im Einklang mit verfassungsrechtlichen Prinzipien der Verhältnismäßigkeit und Chancengleichheit steht.

Parallelprüfung des Energiekrisenbeitrags

Neben dem hochkarätigen Streit um die Paketsteuer steht im Dezember für die Höchstrichter auch die rechtliche Bewertung des Energiekrisenbeitrags für Stromverkäufer auf der dringenden Tagesordnung. Seit Ende 2022 sind diese Anbieter verpflichtet, eine spezielle Abgabe auf sogenannte Überschusserlöse zu entrichten, die infolge der extremen Marktpreisschwankungen im Energiesektor entstanden sind. Während der Verfassungsgerichtshof in früheren Verfahren bereits eindeutig festgestellt hatte, dass keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen das entsprechende Gesetz in den ursprünglichen Krisenperioden bestehen, bleibt die Frage offen, ob die außergewöhnliche Notfallsituation infolge der stark gestiegenen Gaspreise zu Beginn des Jahres 2024 noch als gegeben gelten kann. Der Auslöser für dieses aktuelle Gesetzesprüfungsverfahren war die Beschwerde eines spezifischen burgenländischen Stromproduzenten, der die Rechtmäßigkeit der Beitragspflicht für diesen neuerlichen Zeitabschnitt in Frage stellt.

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Gerichtliche Solidarität bei Energieklagen

Mittlerweile haben sich mehrere andere Gerichte den grundsätzlichen Bedenken des Verfassungsgerichtshofs bezüglich der Energieabgabe angeschlossen, was die Relevanz der anstehenden Entscheidung weiter erhöht und den Druck auf die Höchstrichter verstärkt. Nun müssen die Höchstrichter abschließend klären, ob die von den complainants vorgebrachten rechtlichen Argumente und die festgestellten Ungereimtheiten in der Anwendung der Steuer auf die neue Phase gerechtfertigt sind oder ob die Beitragserhebung für Anfang 2024 ebenfalls verfassungswidrig sein könnte. Diese parallele Überprüfung zeigt die komplexe Lage, in der sich der Staat befindet, der einerseits Einnahmen zur Abfederung der Energiekrise benötigt, andererseits aber die juristische Integrität seiner Kriseninstrumente wahren muss, um langfristige rechtliche Unsicherheiten zu vermeiden und die Akzeptanz bei den betroffenen Wirtschaftssubjekten nicht weiter zu untergraben.

Neue Fragen zum Informationsfreiheitsgesetz

Parallel zu den steuerrechtlichen Fragen beschäftigt das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) den Verfassungsgerichtshof aktuell mit einer weiteren wichtigen Fragestellung, die die Transparenz im staatlichen Handeln und den Schutz von Unternehmensgeheimnissen betrifft. Mehrere Unternehmen fordern dringend, in entsprechenden Verwaltungsverfahren als Parteien Stellung beziehen zu können, insbesondere dann, wenn ihre Betriebsgeheimnisse oder urheberrechtlich geschützte Inhalte durch die staatliche Auskunfterteilung gefährdet sein könnten. Als prominenter Fall wurde ein Pharmaunternehmen bekannt, das ein spezielles Krebsmedikament an die Niederösterreichische Landesgesundheitsagentur verkauft hatte, woraufhin Journalisten eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz zu diesem spezifischen Geschäftstellten, doch wurde dem Unternehmen in dieser Konstellation keine Parteienstellung eingeräumt, was als Verletzung seiner prozessualen Rechte gewertet wird.

Fortsetzung von Debatten um Grundrechte

Darüber hinaus wird der Verfassungsgerichtshof im Dezember seine Beratungen zu mehreren bereits anhängigen, hochsensiblen Verfahren fortsetzen, die tief in das gesellschaftliche Gefüge und die digitalen Freiheitsrechte eingreifen. Zu diesen weiterhin anstehenden Themen gehört die rechtliche Bewertung der staatlichen Überwachung von Messenger-Diensten, die massive Auswirkungen auf die Privatsphäre der Bürger hat, sowie die kontroverse Debatte um das Kopftuchverbot an Schulen für Mädchen bis zu einem Alter von 14 Jahren. Diese fortgesetzten Beratungen unterstreichen die herausragende Rolle des VfGH als Hüter der Verfassung, der nicht nur wirtschaftliche Interessen, sondern auch fundamentale gesellschaftliche und individuelle Rechte in einem ausgewogenen Verhältnis zu schützen und zu interpretieren hat, während das deutsche Sprachgebiet aufmerksam die Entwicklungen in Österreich verfolgt.