Verfassungsgerichtshof kippt Sozialmedia-Regelung für Landesbedienstete

Der VfGH urteilt, dass staatliche Mitarbeiter keine Beiträge für Regierungsparteien erstellen dürfen. Dies betrifft auch Vorarlberg und erfordert Gesetzesänderungen.

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat eine zentrale Bestimmung im österreichischen Parteiengesetz aufgehoben, die öffentlich Bediensteten erlaubte, Social-Media-Inhalte für Regierungsmitglieder zu produzieren. Diese Dienstleistungen galten zuvor nicht als Parteispenden, was das Höchstgericht nun als verfassungswidrig einstufte. Die Entscheidung trifft unmittelbar den politischen Apparat in Vorarlberg, wo ähnliche Regelungen bereits in Kraft sind. Der Landtag steht vor der Aufgabe, diese Vorschriften anzupassen, um rechtliche Konformität mit dem Bundesurteil sicherzustellen.

Urteil des VfGH zur Chancengleichheit

Das Gericht hob eine Norm auf, die es Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes ermöglichte, kostenlos Posts für politische Accounts von Regierungsmitgliedern zu erstellen. Der VfGH wertete dies als unzulässigen Rückgriff auf staatliche Personalressourcen zugunsten bestimmter Parteien. Durch die kostenlose Nutzung von Beamtenpersonal verfügten Regierungsparteien über einen unfairen Vorteil gegenüber Oppositionsgruppen. Diese Praxis verstieß gegen den Grundsatz der Chancengleichheit zwischen allen politischen Parteien im demokratischen Prozess.

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Richterliche Stellungnahmen betonen die klare Trennung zwischen legitimer staatlicher Öffentlichkeitsarbeit und parteipolitischer Werbung. Sobald Inhalte erstellt werden, die primär der imagepflegerischen Stärkung einer spezifischen Regierungskoalition dienen, überschreitet dies den Rahmen neutraler Verwaltungskommunikation. Die Kosten für diese Arbeit tragen indirekt die Steuerzahler, während nur bestimmte Akteure profitieren. Das Urteil stellt somit ein fundamentales Korrektiv dar, um die Fairness im politischen Wettbewerb zu wahren.

Folgen für die Gesetzgebung in Vorarlberg

In Vorarlberg hatte der Landtag im Dezember 2025 eine entsprechende Novelle beschlossen, die sich am Bundesrecht orientierte. Diese Änderung trat Mitte Februar 2026 in Kraft und sollte eine einheitliche rechtliche Beurteilung auf Bundes- und Landesebene gewährleisten. Dennoch erklärt Verfassungsjurist Peter Bußjäger gegenüber dem ORF, dass die Vorarlberger Bestimmung ebenfalls geändert werden muss. Er stuft die lokale Regelung als verfassungswidrig ein, da sie dieselbe Privilegierung jener Parteien vornimmt, die aktuell in der Regierung vertreten sind.

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Bisher wurde die Landesbestimmung noch nicht explizit durch den VfGH aufgehoben, doch die Rechtslage ist durch das Bundesurteil eindeutig belastet. Experten warnen davor, dass bestehende Praktiken ohne sofortige Anpassung weiterhin gegen die Verfassung verstoßen könnten. Die Politik im Landtag wird nun gezwungen sein, schnellstmöglich neue gesetzliche Texte zu entwerfen, um Handlungsfähigkeit und Rechtssicherheit wiederherzustellen.

Politische Debatten und Fraktionspositionen

Die Abstimmung im Landtag offenbarte deutliche Unterschiede zwischen den Positionen auf Bundes- und Landesebene. Während die FPÖ im Bund gegen die Regelung opponierte und den VfGH anrief, stimmten ihre Abgeordneten in Vorarlberg dafür. Landtagsvizepräsident Hubert Kinz verteidigte dies damals mit dem Argument, jeder habe das Recht auf eine eigene Meinung. Im Land habe man sich bewusst für eine harmonisierte rechtliche Lage entschieden, unabhängig von der anstehenden Anfechtung in Wien.

Auch andere Parteien zeigten divergierende Haltungen. Die SPÖ stimmte im Nationalrat zu, lehnte die Änderung im Vorarlberger Landtag jedoch ab. Grünen-Klubobmann Daniel Zadra warnte scharf davor, dass Landesbedienstete künftig offen Social-Media-Arbeit für Regierungsmitglieder leisten würden, deren Kosten die Allgemeinheit trägt. SPÖ-Klubobmann Mario Leiter kritisierte eine Aufweichung des Parteispendenbegriffs, während ÖVP-Klubobfrau Veronika Marte die Anpassung als richtig und sinnvoll bezeichnete.

Zukünftige Kommunikation und Rechtsfolgen

Das Urteil verbietet Regierungsmitgliedern nicht, politische Beiträge auf Plattformen wie Instagram oder Facebook zu veröffentlichen. Entscheidend ist vielmehr die Frage, wer diese Inhalte erstellt und ob dabei staatliche Ressourcen genutzt werden. Der Rechnungshof hatte bereits zuvor darauf hingewiesen, dass Leistungen staatlicher Mitarbeiter für politische Parteien als Parteispenden zu bewerten sind. Eine direkte Bezahlung durch die Partei wäre möglich, solange dies transparent dokumentiert wird.

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Wann die Änderungen in Vorarlberg konkret umgesetzt werden, ist derzeit noch offen. Es bleibt abzuwarten, wie lange die aktuelle Gesetzeslücke bestehen darf, bevor weitere rechtliche Schritte eingeleitet werden müssen. Im Mittelpunkt der weiteren Diskussion steht die Balance zwischen effizienter politischer Kommunikation und der Wahrung der finanziellen Neutralität des Staates gegenüber allen politischen Strömungen.