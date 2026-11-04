Verfassungsgerichtshof kippt Social-Media-Regelung für Minister

Der VfGH hat die Nutzung staatlicher Ressourcen für Minister-Social-Media-Konten verboten. Die Entscheidung betrifft ÖVP, SPÖ, NEOS und Grüne und sichert die Neutralität des Staates.

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat am Mittwoch eine seit 2025 gültige gesetzliche Regelung aufgehoben, die Kabinettsmitglieder n die Betreuung der Social-Media-Accounts von Regierungsvertretern ermöglichte. Durch diese Entscheidung des Höchstgerichts ist diese Praxis ab sofort wieder unzulässig, da sie gegen verfassungsrechtliche Prinzipien verstieß. Die Regelung ermöglichte es, dass Medienkanäle von Politikerinnen und Politikern sowie von parteinahen Organisationen durch Bedienstete der Regierung betreut wurden.

Verstoß gegen das Spendenverbot

Der VfGH begründete die Aufhebung der Regelung primär mit dem verfassungsrechtlichen Gebot der Chancengleichheit aller politischen Parteien und der staatlichen Verpflichtung zur strikten Neutralität. Diese Neutralität, auch als Äquidistanz bezeichnet, verlangt, dass der Staat keine Partei durch unangemessene Maßnahmen gegenüber anderen bevorteilt. Die sogenannte staatliche Personalspende durch Bedienstete ist nach geltendem Spendenverbot für politische Parteien generell untersagt. Der VfGH urteilte, dass öffentliche Mittel nicht in einer Weise eingesetzt werden dürfen, die einzelne Parteien wirtschaftlich begünstigt, ohne dass dafür sachlich gerechtfertigte Gründe vorliegen.

Also read Verfassungsgerichtsurteil: Verbot staatlicher Betreuung parteinaher Social-Media-Kanäle

Das Gericht führte aus, dass die angefochtene Regelung diese Grundsätze verletzt habe. Durch die Nutzung staatlicher Ressourcen und öffentlich Bediensteter für die Betreuung parteipolitisch zugeordneter Social-Media-Accounts seien Regierungsparteien gegenüber den Oppositionsparteien unsachlich begünstigt worden. Diese Benachteiligung der Opposition wurde als verfassungswidrig eingestuft, da sie einen unfairen Vorteil für die amtierende Koalition darstellte. Die im Gesetz enthaltene Vorgabe, dass Beiträge klar von parteipolitischen Inhalten abgegrenzt werden müssen, half laut Gerichtsurteil nicht, die verfassungsrechtlichen Bedenken auszuräumen.

Keine Begünstigung durch Regierungsbeteiligung

Das Höchstgericht stellte klar heraus, dass staatliche Förderungen für politische Parteien zwar grundsätzlich unterschiedlich ausgestaltet werden dürfen, wenn dafür objektive Kriterien bestehen. Solche sachlichen Kriterien könnten zum Beispiel die Stärke einer Partei im Nationalrat oder in einem Landtag sein. Die bloße Beteiligung an einer Bundesregierung oder Landesregierung darf jedoch nicht als zulässiges Differenzierungskriterium dienen. Damit wurde ein klares Signal an die politische Landschaft gesendet, dass der Amtsantritt die finanzielle oder organisatorische Position einer Partei durch staatliche Hilfen nicht verbessern darf.

Advertisement

Diese klare Trennung zwischen staatlichem Handeln und parteipolitischer Arbeit ist essenziell für die Integrität der Demokratie. Sobald eine Regierungspartei staatliche Ressourcen für parteipolitische Zwecke missbraucht, gefährdet sie das Vertrauen der Bürger in die Unparteilichkeit der Verwaltung. Der VfGH hat mit diesem Urteil den Rahmen für die Finanzierung und Kommunikation politischer Parteien neu justiert und dabei den Vorrang der Verfassungsgrundsätze vor administrativen Praktiken bekräftigt.

Strafen und Kosten für Regierungsbüros

Sollten sich Regierungsparteien in Zukunft nicht an das Verbot der Betreuung ihrer Social-Media-Accounts durch Kabinetts- oder Büromitarbeiter halten, drohen ihnen rechtliche Konsequenzen in Form von Strafen. Bisher hat der Unabhängige Parteien-Transparenz-Senat (UPTS), der im Kanzleramt angesiedelt ist, wegen einschlägiger Verstöße bereits über 400.000 Euro an Strafzahlungen verhängt. Diese Transparenzmaßnahmen dienen dazu, die Einhaltung der Parteispendengesetze sicherzustellen und Verstöße sanktionierbar zu machen. Der Rechnungshof (RH) bezifferte für vier Regierungsbüros der ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen die jährlichen Kosten der Social-Media-Betreuung mit bis zu 220.000 Euro.

Diese erheblichen Kosten wurden den Parteien bereits als Geldbuße aufgebrummt, als die Praxis noch nicht endgültig gekippt war. Ein prominentes Beispiel für solche Sanktionen ist die FPÖ, gegen die der Senat im Jahr 2020 eine Strafe von 185.000 Euro verhängte. Diese Strafe erging, weil der Parlamentsklub die Facebook-Seite des damaligen Obmanns Heinz-Christian Strache betrieben hatte. Diese historische Sanktion zeigt, wie streng die Behörde in der Vergangenheit mit solchen Verstößen umgegangen ist. Es bleibt abzuwarten, wie die aktuellen Regierungsparteien ihre Kommunikationsstrukturen an die neuen verfassungsrechtlichen Vorgaben anpassen werden.

Unterschied zu Parlamentsklub-Spenden

Trotz der strengen Untersagung der Personalspenden durch Kabinettsmitarbeiter blieb eine weitere, im Jahr 2025 eingeführte Ausnahme unberührt. Diese Ausnahmeregelung gilt für Personalspenden, die Parlamentsklubs an ihre Parteien leisten. Während also Regierungsbüros keine Bediensteten für die Social-Media-Betreuung bereitstellen dürfen, können Parlamentsklubs diese Praxis weiterhin in Anspruch nehmen. Das bedeutet, dass die Behandlung von Parteien unterschiedlich ausfallen kann, abhängig davon, ob sie als Regierungsmitglieder oder als reine Oppositionsklubmitglieder agieren. Diese Diskrepanz könnte in der politischen Debatte weiterhin für Diskussionen sorgen.

Advertisement

Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs markiert einen wichtigen Einschnitt in die Finanzierungs- und Kommunikationslandschaft der österreichischen Parteien. Sie zwingt alle politischen Akteure dazu, ihre digitalen Kanäle ohne den Einsatz staatlicher Ressourcen zu betreiben. Damit wird sichergestellt, dass keine Partei durch die bloße Anwesenheit in der Regierung einen unfairen Vorteil im digitalen Raum erlangt. Die Einhaltung dieser neuen Regeln wird zukünftig streng durch den Parteien-Transparenz-Senat überwacht werden.