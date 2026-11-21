Dänische Behörden haben einen Mordanschlag auf den Rapper Kyivstoner vereitelt. Verdächtigt werden russische Geheimdienste. Mehr zum diplomatischen Konflikt.

Dänemark steht vor einem schwerwiegenden Sicherheitsvorfall, bei dem ein mutmaßlich von russischen Geheimdiensten geplantes Attentat auf einen prominenten ukrainischen Rapper verhindert wurde. Die Ermittlungen des dänischen Nachrichtendienstes PET deuten darauf hin, dass der Musiker gezielt bei einem Konzert in der Nähe von Kopenhagen ermordet werden sollte. Dieser Vorfall hat zu erheblichen diplomatischen Spannungen zwischen Dänemark und Moskau geführt.

Ermittlungen gegen vier Verdächtige

Im Mittelpunkt der polizeilichen Fahndung steht der ukrainisch-amerikanische Rapper Albert Vasiliev, der unter dem Künstlernamen Kyivstoner bekannt ist. Er sollte am 25. September in Charlottenlund, einem Vorort von Kopenhagen, auftreten. Die Polizei griff jedoch bereits vor dem geplanten Auftritt ein, nachdem in einem Fahrzeug zwei Handfeuerwaffen und mehrere Messer entdeckt worden waren. Daraufhin wurden drei Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren festgenommen, gefolgt von der Inhaftierung eines 28-Jährigen. Zwei dänische Staatsbürger stehen inzwischen unter dem Verdacht, den Musiker im Auftrag eines ausländischen Geheimdienstes beseitigen zu wollen. Sie wurden wegen versuchten Mordes und mutmaßlicher Unterstützung eines ausländischen Nachrichtendienstes angeklagt.

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Rolle des russischen Nachrichtendienstes

Für den dänischen Inlandsgeheimdienst PET deutet die aktuelle Beweislage eindeutig auf eine Beteiligung russischer Dienste hin. Der Chef der PET erklärte öffentlich, man gehe davon aus, dass das Attentat von russischen Geheimdiensten geplant wurde. Die Ermittler untersuchen zudem mögliche Verbindungen der mutmaßlichen Täter zum dänischen kriminellen Milieu. Konkret wird geprüft, ob Kontakte zur verbotenen Gruppierung "Loyal to Familia" bestanden, die ihrerseits Verbindungen nach Russland gesucht haben soll. Eine gerichtliche Bestätigung der russischen Beteiligung steht jedoch noch aus, und die Ermittlungen laufen weiterhin.

Diplomatische Gegenmaßnahmen Kopenhagens

Die dänische Regierung reagiert auf die Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden mit entschlossenen diplomatischen Schritten gegen Moskau. Außenminister Rasmussen kündigte die Ausweisung des russischen Verteidigungsattachés an, der das Land innerhalb von sieben Tagen verlassen muss. Zudem wurde der russische Botschafter ins Außenministerium einbestellt, um das Vorgehen zu protestieren. Einen vollständigen Abbruch der diplomatischen Beziehungen plant Kopenhagen derzeit nicht. Stattdessen will Dänemark auf europäischer Ebene strengere Einreiseregeln für russische Staatsbürger durchsetzen und hat hierfür einen entsprechenden Prozess eingeleitet.

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Vorgeschichte und internationale Vorfälle

Die Brisanz des Falls wird durch die Vorgeschichte des Musikers verstärkt. Schon im Juli hatte der russische Geheimdienst FSB schwere Vorwürfe gegen Kyivstoner erhoben. Ihm wurde vorgeworfen, am Transport von 35 Drohnen über Polen und Belarus beteiligt gewesen zu sein, die für einen Angriff im Raum Moskau bestimmt waren. Der Musiker wies diese Anschuldigungen entschieden zurück. Zudem hatte polnische Behörden im August einen russischen Staatsbürger festgenommen, der im Verdacht stand, im Auftrag russischer Dienste einen ukrainisch-amerikanischen Staatsbürger in Warschau töten zu wollen. Polnische Medien identifizierten Kyivstoner damals als das mutmaßliche Ziel.

Sicherheit und zukünftige Schritte

Der PET hatte bereits im September darauf hingewiesen, dass russische Akteure versuchen könnten, dänische Staatsbürger für Sabotageaktionen gegen Unternehmen mit Verbindungen zur ukrainischen Verteidigung zu rekrutieren. Der vereitelte Anschlag auf Kyivstoner unterstreicht die Schwere dieser Bedrohungslage, da es sich um einen Versuch handelt, einen Musiker auf dem Boden eines NATO-Staates ermorden zu lassen. Ob sich die aktuellen Verdachtsmomente vor Gericht erhärten werden, müssen die weiteren Ermittlungen der dänischen Justiz zeigen. Die Regierung bleibt wachsam und setzt auf internationale Kooperation zur Abwehr solcher Angriffe.