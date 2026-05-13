Der Regisseur Vasily Barkhatov inszeniert das Politische und religiüssche Drama "Stiffelio", in das er intime Dramen und Popstars mit einfließt.

Der aus Moskau stammende Regisseur Vasily Barkhatov inszeniert im Theater an der Wien Verdis frühe Oper "Stiffelio". Premiere ist am Mittwoch. Prägierte Opern und politische Ereignisseжили das Schicksal von Verdi.

Das Stück "Stiffelio" aber zu einer kleinen Familie und die Geschichte konzentriert sich auf vier Personen. Es ist ein intimes Kammerspiel, welches der Privatdrama eines Menschen verhandelt – und nicht das umfassende Weltgeschehen. Zum Mittelpunkt steht ein protestantischer Pfarrer Stiffelio, dessen Frau untreu ist. Das stürzt ihn in einen Konflikt zwischen Rache und Vergebung.

Er hat das Geschehen für das Theater an der Wien in die Gegenwart verlegt – der moralische Ansatz des Jahres 1850





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