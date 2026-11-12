Verbrenner-Aus in Niederösterreich: 73 Prozent der Führungskräfte warnen vor Wirtschaftsfolgen

Ein neuer Infrastrukturreport in Niederösterreich zeigt: 73 Prozent der Manager befürchten negative wirtschaftliche Auswirkungen durch das geplante Verbrenner-Aus. Verkehrslandesrat Udo Landbauer fordert ein Ende der Verbotspolitik.

Die Debatte um das geplante Verbot von Verbrennungsmotoren hat in Niederösterreich eine neue Dimension erreicht. Laut einem am Donnerstag, dem 28. November, in St. Pölten vorgestellten Bericht erwarten 73 Prozent der dort befragten Führungskräfte spürbare negative wirtschaftliche Auswirkungen eines solchen Verbrennerverbots. Besonders die heimische Automobilzulieferindustrie könnte durch diese regulativen Maßnahmen erhebliche Nachteile erleiden.

Wirtschaftliche Auswirkungen und politische Reaktionen

Die Ergebnisse der Umfrage verdeutlichen die Sorge der lokalen Wirtschaftsführung vor den Folgen der europäischen Klimapolitik. 44 Prozent der befragten Manager sprechen sich explizit dafür aus, auch künftig auf Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor zu setzen. Niederösterreichs Verkehrslandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer von der FPÖ sieht sich durch diese Zahlen in seiner Haltung bestätigt. Er warnt davor, dass fast drei Viertel der befragten Führungskräfte negative wirtschaftliche Folgen fürchten, was seiner Ansicht nach alle Alarmglocken schrillen lassen muss. Landbauer fordert ein sofortiges Umdenken in Wien und Brüssel und bezeichnet das Verbrennerverbot als industriepolitischen Selbstmord. Statt auf Verbote setze er auf Technologieoffenheit und Innovation, um die Zukunft der heimischen Automobilindustrie nicht durch politische Vorgaben zu gefährden.

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Infrastruktur als entscheidender Wirtschaftsfaktor

Neben der Frage des Motortyps behandelt der Infrastrukturreport den notwendigen Ausbau von Straßen und Schienen. Eine deutliche Mehrheit von 92 Prozent der befragten Manager stuft eine leistungsfähige Infrastruktur als einen der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren für Niederösterreich ein. Die Unternehmen erwarten bei optimalen Verkehrsverbindungen eine durchschnittliche Produktivitätssteigerung von 22,3 Prozent. Basierend auf diesen Daten errechnet die Initiative Future Business Austria (FBA) ein theoretisches zusätzliches Produktivitätspotenzial von rund 17,14 Milliarden Euro. Dieser enorme wirtschaftliche Hebel unterstreicht die Dringlichkeit, Engpässe im Verkehrsnetz zu beseitigen und die Wettbewerbsfähigkeit des Bundeslandes zu sichern.

Hürden bei Umweltverträglichkeitsprüfungen

Ein zentrales Problem bei der Umsetzung von Infrastrukturprojekten sind aus Sicht der Wirtschaft die langen Verfahrensdauern. 81 Prozent der befragten Führungskräfte fordern schnellere und einfachere Umweltverträglichkeitsprüfungen. Landesrat Udo Landbauer verweist in diesem Zusammenhang konkret auf die S8 Marchfeld Schnellstraße, deren Umsetzung seit Jahren durch behördliche Verfahren verzögert wird. Diese Verzögerungen kosten die Wirtschaft nicht nur Zeit, sondern auch potenzielles Wachstum. Die Forderung nach beschleunigten Genehmigungsprozessen ist daher ein wiederkehrendes Thema in der Diskussion um die Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur im Bundesland.

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Verbesserungsbedarf im öffentlichen Nahverkehr

Auch der öffentliche Verkehr steht bei den Managerbefragten kritisch zur Debatte. 83 Prozent wünschen sich einen rascheren Ausbau der S-Bahn-Netze und des Regionalverkehrs, um die Anbindung der Unternehmen zu verbessern. Gleichzeitig nehmen 44 Prozent eine Verschlechterung bei der Pünktlichkeit der ÖBB wahr. Zudem kritisieren 34 Prozent der Befragten die mangelnde Sauberkeit im öffentlichen Verkehr. Diese Mängel beeinträchtigen die Attraktivität des ÖPNV als Alternative zum Individualverkehr und belasten die Produktivität der Belegschaften. Die Daten zeigen, dass sowohl der Ausbau als auch die Qualität der bestehenden Infrastruktur dringend verbessert werden müssen.

Methodik und Expertise der Studie

Der erstmals für Niederösterreich erstellte Infrastrukturreport wurde von der Initiative Future Business Austria (FBA) durchgeführt. Die Studie erfolgte unter wissenschaftlicher Begleitung von Universitätsprofessor Sebastian Kummer von der Wirtschaftsuniversität Wien. Befragt wurden Führungskräfte niederösterreichischer Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern. Die Größe der befragten Unternehmen garantiert, dass die Aussagen repräsentativ für den industriellen Kern des Bundeslandes sind. Die Kombination aus empirischen Daten und ökonomischer Expertise liefert eine fundierte Grundlage für die politische Diskussion um die Weichenstellung für die künftige Wirtschaftsentwicklung in Niederösterreich.