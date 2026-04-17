Verbandschef Kessler äußert sich erstmals zu Fischer-Affäre: Bedauern und Aufarbeitung im Fokus

Urs Kessler, Chef des Schweizer Eishockeyverbands, tritt erstmals öffentlich zur Causa um Patrick Fischer auf. Er spricht über die Freistellung des Nationaltrainers nach Vorwürfen bezüglich eines manipulierten Corona-Zertifikats und betont die Trennung von sportlichen Leistungen und persönlichem Fehlverhalten. Die Aberkennung von Auszeichnungen wird geprüft, während die Hintergründe der Verurteilung weiter untersucht werden.

Der Schweizer Eishockey verband hat eine neue Ära eingeläutet, und an deren Schwelle steht Verbandschef Urs Kessler , der sich nun erstmals detailliert zur jüngsten Affäre um Nationaltrainer Patrick Fischer geäußert hat.

Auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz sprach Kessler über die weitreichenden Entwicklungen, die am Mittwochabend ihren vorläufigen Höhepunkt fanden, als Patrick Fischer aufgrund der gravierenden Vorwürfe rund um sein manipuliertes Corona-Zertifikat von seinem Amt als Trainer der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft freigestellt wurde. Dies markiert einen Wendepunkt, und die Stimme von Urs Kessler, dem ranghöchsten Vertreter des Verbands, war nun gefragt, um Licht in die Dunkelheit zu bringen und die Position des Verbands darzulegen. Kessler begann seine Ausführungen mit deutlichen Worten des Bedauerns und der Anerkennung für die Person Fischer. Er betonte ausdrücklich: Patrick Fischer ist eine Riesenpersönlichkeit und hat riesige Verdienste für das Schweizer Eishockey. Diese Aussage ist von zentraler Bedeutung, da sie die Absicht des Verbands unterstreicht, die sportlichen Erfolge und das langjährige Engagement Fischers von seinem persönlichen Vergehen zu trennen. Es sei, so Kessler weiter, von immenser Wichtigkeit, diese beiden Aspekte klar voneinander abzugrenzen, um eine ausgewogene Bewertung der Situation zu ermöglichen. Die menschliche Komponente rückte dabei deutlich in den Vordergrund: Der Mensch steht für mich im Vordergrund. Es tut mir sehr leid für die Person, ich fühle mit ihm. Es war sein großes Ziel, die Heim-WM wäre die letzte große Bühne gewesen, und das bereue ich sehr. Dieses persönliche Mitgefühl unterstreicht die komplexe Natur der Entscheidung und die schwierige Situation, in der sich sowohl Fischer als auch der Verband befinden. Die Auswirkungen der Affäre reichen dabei weit über die reine Freistellung hinaus. Erst vor zweieinhalb Wochen wurde Patrick Fischer im Rahmen der Sports Awards als Trainer des Jahres ausgezeichnet – eine Ehrung, die ihm zum dritten Mal insgesamt und zum zweiten Mal in Folge zuteilwurde. Diese jüngsten Anerkennungen werfen nun einen Schatten auf Fischers Karriere. Laut Informationen, die Kessler im Gespräch mit Ruth Metzler von Swiss Olympic erhalten hat, besteht die Möglichkeit, dass ihm diese beiden Auszeichnungen wieder aberkannt werden könnten. Diese Option wird derzeit von Swiss Olympic geprüft, was die anhaltende Unsicherheit und die potenziellen Konsequenzen für Fischer weiter verdeutlicht. Die Hintergründe der Affäre sind derweil noch nicht vollständig geklärt. Klar ist nur, dass Fischer sich während eines Drehs beim Schweizer Fernsehen verplappert hatte. Dabei erzählte er ungefragt von seiner Verurteilung wegen des gefälschten Covid-Zertifikats und brachte damit die gesamte Affäre ins Rollen. Wie es jedoch überhaupt zu dieser Verurteilung kam, bleibt weiterhin ein Rätsel. Kessler informierte die Anwesenden darüber, dass diese Frage derzeit von einer externen Kanzlei intensiv geprüft wird. Diese Untersuchung ist von entscheidender Bedeutung, um die vollständige Wahrheit ans Licht zu bringen und Transparenz zu schaffen. Die Notwendigkeit einer gründlichen Aufarbeitung ist unumgänglich, wie Kessler betonte: Das Ganze muss aufgearbeitet werden, aber wir wollen nichts überstürzen. Diese Aussage fiel im Kontext von Fragen zu möglichen Konsequenzen für die Partnerschaft zwischen dem Hockeyverband und dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). SRF-Reporter Pascal Schmitz hatte die Verurteilung Fischers persönlich von ihm während eines Mittagessens erfahren und anschließend darüber berichtet, was die anfängliche Enthüllung der Affäre erst ermöglichte. Um weitere Komplikationen zu vermeiden und die laufenden Untersuchungen nicht zu beeinträchtigen, hat der Eishockeyverband den Spielern vorerst ein generelles Interview-Verbot erteilt. Auch bei den jüngsten Testspielen in Topolcany am Donnerstag und am Freitag blieben die Türen für Journalisten verschlossen, was die angespannte und kontrollierte Kommunikationsstrategie des Verbands unterstreicht. Die Frage, wie lange der Verband bereits über Fischers Vergehen im Bilde war, ließ Kessler trotz mehrfacher Nachfrage offen. Diese Information sei, so seine Antwort, Gegenstand der laufenden Untersuchung. Auf die brisante Frage, ob er selbst angesichts der Umstände an einen Rücktritt gedacht habe, gab Kessler eine differenzierte Antwort: Ich verstehe, dass diese Möglichkeit im Raum steht. Wir haben Fehler gemacht, aber jetzt einen führerlosen Verband kurz vor der Heim-WM, das wäre nicht förderlich. Diese Aussage zeugt von einem tiefen Verantwortungsgefühl für die Organisation und den bevorstehenden Höhepunkt des Schweizer Eishockeys, die Heim-Weltmeisterschaft. Kessler positioniert sich somit als Mann, der die notwendige Aufarbeitung vorantreiben, aber auch die Stabilität des Verbands in dieser kritischen Phase gewährleisten möchte. Die Causa Fischer bleibt somit ein komplexes Geflecht aus persönlichem Fehlverhalten, sportlichen Verdiensten und organisatorischen Herausforderungen, dessen vollständige Auflösung noch Zeit und sorgfältige Untersuchung erfordern wird





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