Veranstaltungssommer 2026: Kabarett und Musik im Burgenland

Der Sommer 2026 bringt eine Serie von Kabarettabenden und Open-Air-Konzerten nach Bad Sauerbrunn und Lutzmannsburg. Von Selbstoptimierungsparolen über musikalische Zeitreisen bis zu humorvollen Blicken auf das Älterwerden - das Programm bietet für jeden Geschmack etwas. Die Krone verlost für jede Veranstaltung Karten.

Der Veranstaltungssommer 2026 im Burgenland verspricht eine vielfältige Mischung aus Kabarett , Musik und Open-Air-Unterhaltung. Unter dem Motto Lachen, Musik und beste Unterhaltung unter freiem Himmel werden zahlreiche Publikumslieblinge in Bad Sauerbrunn und Lutzmannsburg erwartet.

Die Krone verlost für jede Veranstaltung 10x2 Karten. Die Saison beginnt am 17. Juni mit dem Kabarett-Duo Gregor Seberg und Magda Leeb im Lustspielhaus der Sonnentherme Lutzmannsburg. Ihr Programm "Hummel dich!

" widmet sich der Selbstoptimierung und Lebensberatung mit absurdem Humor. Es folgt am 19. Juni Roland Düringer mit dem "Regenerationsabend 3.0", einer lockeren Erzählkunst ohne Vorbereitung aber mit viel Publikumsinteraktion. Im Kurpark Bad Sauerbrunn gibt am 24.

Juni Alex Kristan mit Stimmenimitationen und pointierten Beobachtungen ein Gastspiel. Gery Seidl feiert am 25. Juni mit "Eine Runde Seidl - Das Best-of" sein einhalbjähriges Bühnenjubiläum. Am 26.

Juni präsentiert Lydia Prenner-Kasper "Haltbar-MILF", eine selbstironische Betrachtung des Älterwerdens. Musikalisch wird es am 27. Juni mit Monti Beton und Johann K., die "Il Spettacolo Italo-Americano" präsentieren, eine Mischung aus italienischen Klassikern und amerikanischen Hits. Nach der Sommerpause geht es am 28.

August mit Walter Kammerhofer und seinem burgenländischen Charme weiter. Den Abschluss bilden am 19. September die Kernölamazonen mit einer Mischung aus Musik und Wortwitz. Die Verlosung läuft bis zum 14. Juni





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