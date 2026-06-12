Veranstaltungen in Wien: Jehnny Beth, Ingeborg Bachmann und Franz Josef Altenburg

Die besten Veranstaltungen in Wien in der kommenden Woche. Von Konzerten und Filmreihen bis hin zu Kunst und Kultur. Wir zeigen Ihnen, was Sie nicht verpassen sollten.

Die Französin Jehnny Beth radaut mit ihrer Musik in Wien . Das Metro Kino lässt Ingeborg Bachmann weiterleben: die besten Veranstaltungen der kommenden Woche. Die Regenbogenparade zieht am Samstag um den Ring, und es gibt bunte und laute Events am Rathausplatz und im brut.

Das brut feiert seine letzte Pride-Party am aktuellen Standort. Keine Chance auf Entspannung haben die Ohren bei den Konzerten von Jehnny Beth, die im Chelsea gastiert. Ingeborg Bachmann hätte ihren 100. Geburtstag gefeiert, eine Kinoreihe lässt sie hochleben.

In der Alten Schiebekammer in Wien gibt es experimentelle Literatur in Gedenken an die Wiener Gruppe und H. C. Artmann. Im Bezirk Vöcklabruck eröffnet der Künstler Franz Josef Altenburg seinen Vierkanthof als Schauraum und Archiv. Wir wünschen gute Unterhaltung mit den spannendsten Events vom 13. bis 19. Juni





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