Die mittlerweile 45-jährige US-Amerikanerin Venus Williams kehrt in Roland Garros zurück und wird im Doppel antreten. Dank ihrer Weltranglistenpositionen erhielt sie einen Platz im Hauptfeld. Für Williams ist es der erste Auftritt auf dem Pariser Sand seit 2021. Sie setzt damit ihre außergewöhnliche Karriere fort. Besonders emotional: Venus gewann die French Open im Doppel bereits zweimal gemeinsam mit ihrer Schwester Serena 1999 und 2010. Im Einzel erreichte sie 2002 das Finale, verlor jedoch gegen ihre Schwester. Schon bei den Australian Open zu Jahresbeginn hatte Williams Geschichte geschrieben. Dank einer Wildcard wurde sie zur ältesten Spielerin überhaupt im Hauptfeld des Turniers. Trotz ihres Erstrunden-Aus zeigte sich die Amerikanerin damals begeistert von der Atmosphäre und der Unterstützung der Fans. Während des French Open arbeitet sie erneut als Expertin für TNT Sports und analysiert dort die Spiele des Turniers.

Die mittlerweile 45-jährige US-Amerikanerin Venus Williams kehrt in Roland Garros zurück und wird im Doppel antreten. Dank ihrer Weltranglistenpositionen erhielt sie einen Platz im Hauptfeld .

Für Williams ist es der erste Auftritt auf dem Pariser Sand seit 2021. Sie setzt damit ihre außergewöhnliche Karriere fort. Bereits vor fast 30 Jahren hatte Venus Williams ihr erstes Match bei den French Open bestritten. Nun kehrt sie erneut auf die große Bühne zurück.

Besonders emotional: Venus gewann die French Open im Doppel bereits zweimal gemeinsam mit ihrer Schwester Serena 1999 und 2010. Im Einzel erreichte sie 2002 das Finale, verlor jedoch gegen ihre Schwester. Schon bei den Australian Open zu Jahresbeginn hatte Williams Geschichte geschrieben. Dank einer Wildcard wurde sie zur ältesten Spielerin überhaupt im Hauptfeld des Turniers.

Trotz ihres Erstrunden-Aus zeigte sich die Amerikanerin damals begeistert von der Atmosphäre und der Unterstützung der Fans. Während des French Open arbeitet sie erneut als Expertin für TNT Sports und analysiert dort die Spiele des Turniers





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