Venedig vor dem Untergang? Studie erwägt extreme Schutzmaßnahmen bis hin zur Umsiedlung

Eine internationale Studie untersucht die langfristigen Schutzstrategien für Venedig angesichts des steigenden Meeresspiegels. Neben mobilen Barrieren und Deichsystemen wird auch die Umsiedlung der historischen Stadt erwogen, was mit immensen Kosten verbunden wäre.

Angesichts der wachsenden Bedrohung durch den steigenden Meeresspiegel und das Absinken des Bodens könnten die Bewohner von Venedig in ferner Zukunft gezwungen sein, ihre einzigartige Heimat zu verlassen. Eine internationale Studie, veröffentlicht im renommierten Fachjournal „Scientific Reports“ und koordiniert vom italienischen Klimaforscher Piero Lionello von der Universität Salento, beleuchtet die dringende Notwendigkeit, die zum UNESCO-Welterbe gehörende Lagunenstadt langfristig zu schützen.

Die Forscher analysierten vier verschiedene Strategien, um Venedig vor den unaufhaltsam steigenden Wasserständen zu bewahren: mobile Barrieren, ringförmige Deichsysteme, die vollständige Abtrennung der Lagune vom Meer und schließlich die Umsiedlung der Stadt selbst. Diese Analysen basieren auf Projektionen, die einen Zeitraum von bis zu 300 Jahren abdecken.

Die Ergebnisse der Studie zeichnen ein besorgniserregendes Bild. Das bereits existierende Dammschutzsystem MOSE, eine hochentwickelte technische Lösung, um die Lagune bei Hochwasser abzuriegeln, wird voraussichtlich nur bis zu einem Meeresspiegelanstieg von etwa 1,25 Metern wirksam sein. Selbst unter den optimistischsten Klimaszenarien könnte dieser Wert bis zum Jahr 2300 überschritten werden. Dies macht die Notwendigkeit weiterer Schutzmaßnahmen unumgänglich.

Als nächste logische Stufe sehen die Wissenschaftler den Bau zusätzlicher Schutzanlagen vor, insbesondere ringförmige Deiche, die ab einem Anstieg von rund fünf Metern notwendig werden könnten. Dieses Szenario, das eine dramatische Veränderung des Meeresspiegels darstellt, könnte bereits gegen Ende dieses Jahrhunderts eintreten. Die geschätzten Kosten für die Errichtung solcher Deiche bewegen sich in einer Spanne von 500 Millionen bis 4,5 Milliarden Euro, eine beträchtliche Summe, die die immense Herausforderung verdeutlicht.

Eine noch drastischere Maßnahme wäre die vollständige Abschottung der Lagune durch einen monumentalen Großdamm. Diese architektonisch und ingenieurtechnisch gigantische Aufgabe könnte die Stadt theoretisch bis zu einem Meeresspiegelanstieg von etwa zehn Metern schützen. Die Kosten für ein solches Unterfangen wären jedoch astronomisch und werden auf mehr als 30 Milliarden Euro geschätzt. Diese Option ist primär als langfristige Lösung gedacht, um die Stadt vor extremen Überflutungen zu bewahren.

Die allerletzte und wohl einschneidendste Option, die die Forscher in Betracht ziehen, ist die Umsiedlung der gesamten Stadt und ihrer Bewohner auf das nahe gelegene Festland. Piero Lionello hält es grundsätzlich für technisch machbar, selbst bedeutende historische Bauwerke wie den Markusdom oder andere kulturell wertvolle Gebäude abzubauen und an einem sicheren Ort wiederaufzubauen. Die damit verbundenen Kosten sind jedoch schier unvorstellbar und werden auf bis zu 100 Milliarden Euro geschätzt. Ein solcher Schritt würde erst bei einem Meeresspiegelanstieg von mehr als 4,5 Metern in Erwägung gezogen werden, ein Szenario, das frühestens nach dem Jahr 2300 erwartet wird.

Venedigs Zukunft hängt somit von einer komplexen Mischung aus technologischen Fortschritten, politischen Entscheidungen und der globalen Bekämpfung des Klimawandels ab, wobei die Möglichkeit einer Umsiedlung als letzter Ausweg im Raum steht





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