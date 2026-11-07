Veit Dengler kritisiert NEOS scharf: Meinl-Reisinger ahmt FPÖ-Stil nach

Veit Dengler verlässt die NEOS und attackiert Klubchefin Annegret Meinl-Reisinger. Er wirft ihr vor, eine Bürgerpartei zur Partei der Berufspolitiker zu degradieren und den Dissens zu unterdrücken.

Veit Dengler, der frühere Parteichef der NEOS, hat seine bisherige politische Heimat scharf kritisiert. Der 57-Jährige sieht in der Bürgerrechtspartei keine Unterscheidung mehr zu den etablierten Konkurrenten im österreichischen Parlament. Laut Dengler sei die NEOS inzwischen zu einer Partei wie alle anderen geworden.

Dengler attackiert Führungspersönlichkeiten

Veit Dengler gibt Annegret Meinl-Reisinger, die aktuelle Chefin der NEOS, die Hauptschuld an der Identitätskrise der Partei. Er beschreibt sie als in der ÖVP sozialisiert und von einer Gruppe von 30-jährigen Berufspolitikern umgeben. Dengler vertritt die Ansicht, dass Meinl-Reisinger nicht weit von FPÖ-Chef Herbert Kickl entfernt sei. Er vergleicht ihren Führungsstil mit dem von Kickl, da dieser straff und von oben herab agiere.

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Verlust der bürgerrechtlichen Identität

Der Mitgründer der NEOS betont, dass er und Ex-NEOS-Chef Matthias Strolz damals eine echte Bürgerpartei schaffen wollten. Dieser ursprüngliche Gedanke sei heute vollständig verschwunden. Dengler kritisiert, dass starke Persönlichkeiten in der Partei nicht gefördert würden. Stattdessen werde der Diskurs im Keim erstickt und durch einen strikten Klubzwang geprägt.

Parlament zur Zierde degradiert

Veit Dengler wirft der Regierung und dem Nationalrat vor, die demokratischen Prozesse zu untergraben. Er behauptet, dass Gesetze bereits von der Regierung entschieden würden. Im Parlament würden diese Vorlagen anschließend einfach durchgewunken. Das Parlament sei dadurch nur noch zur Zierde da. Dengler hebt hervor, dass er bei der Budgetabstimmung gegen die Regierung gestimmt habe.

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Wechsel zur Opposition oder neue Partei?

Durch seinen Widerstand im Klub folgte ein Ausschluss aus Klub und Partei. Dengler stellt klar, dass er in den letzten eineinhalb Jahren auch zur ÖVP hätte gehen können. Er glaubt, dass es vielen im Stall zu bequem sei, um ihm gleichzutun. Er betont, dass man auf Reisen gehen könne, mehr verdiene als 99 Prozent der Österreicher und bei Veranstaltungen einen Sitz in der ersten Reihe erhalte.

Politische Zukunftsaussichten und Impfpflicht

Veit Dengler sieht keine positiven Entwicklungen für das Land. Er glaubt, dass das Land heruntergewirtschaftet werde und sich hier etwas ändern müsse. Zudem kritisiert er, dass die NEOS damals bei der Impfpflicht zugestimmt hatte. Er nennt dies einen riesigen Sündenfall, da es in der Partei keine Mehrheit dafür gegeben habe. Beate Meinl-Reisinger habe es aus Räson verlangt, wofür die Partei gestimmt habe.

Politisch betrachtet sieht Dengler die FPÖ im Aufwind. Er prophezeit, dass die Freiheitlichen in drei Jahren sowohl den Bundespräsidenten als auch den Bundeskanzler stellen werden. Auch eine absolute Mehrheit traue er den Blauen zu. Dengler bezeichnet sich selbst nicht als FPÖ-Fresser. Dennoch wolle er mehr wählbares Angebot in der Parteienlandschaft schaffen. Die Gründung einer eigenen Partei schließt der 57-Jährige nicht aus. Das Interview wird am Sonntag, den 8. November, um 22.15 Uhr auf krone.tv ausgestrahlt.