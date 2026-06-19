VCÖ: Hitze erhöht Unfallrisiko - Deutlich mehr Verkehrsopfer in Vorarlberger Sommermonaten

Laut einer Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) steigt die Zahl der Verkehrsopfer in Vorarlberg in den Sommermonaten stark an. Im Sommer 2025 gab es 67 Prozent mehr Tote und 53 Prozent mehr Verletzte als im Monatsdurchschnitt der übrigen Monate. Statistiken zeigen zudem, dass an heißen Tagen die Unfallzahlen um bis zu 15 Prozent höher liegen. Der VCÖ führt dies auf hitzebedingte körperliche Belastung und Konzentrationsminderung zurück und gibt Tipps für mehr Verkehrssicherheit bei hohen Temperaturen.

Der Verkehrsclub Österreich ( VCÖ ) weist auf aktuellste Daten der Statistik Austria hin, die einen deutlichen Anstieg der Verkehrsunfälle in den Sommer monaten, insbesondere in Vorarlberg , belegen.

Im meteorologischen Sommer 2025 - also Juni, Juli und August - wurden in Vorarlberg fünf Menschen bei Verkehrsunfällen getötet und 838 Personen verletzt. Dies stellt im Vergleich zum Monatsdurchschnitt der übrigen Monate des Jahres einen Anstieg der Verkehrstoten um 67 Prozent und der Verletzten um 53 Prozent dar. Die Analyse unterstreicht, dass die Sommermonate generell durch erhöhtes Verkehrsaufkommen gekennzeichnet sind, was bereits zu mehr Unfällen führt. Zusätzliche Auswertungen der Statistik Austria zeigen jedoch, dass Hitze das Unfallrisiko weiter verschärft.

An besonders heißen Tagen im Sommer 2024 lagen die Unfallzahlen um 13 Prozent höher als an kühleren Sommertagen; im Jahr 2023 betrug der Anstieg sogar 15 Prozent. VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk erklärt, dass Hitze das Herz-Kreislauf-System belastet, die Konzentrationsfähigkeit reduziert und zu Müdigkeit sowie Reizbarkeit führen kann - alles Faktoren, die die Fahrtauglichkeit beeinträchtigen und die Anzahl von Fahrfehlern erhöhen.

Um die Verkehrssicherheit in Hitzeperioden zu verbessern, empfiehlt der VCÖ, nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen oder zumindest Teilstrecken mit Bahn oder Bus zurückzulegen. Für Autofahrende gilt: langsamer und besonders aufmerksam fahren, während der Fahrt auf Telefonate - auch per Freisprecheinrichtung - verzichten, ausreichend Wasser trinken und bei langen Fahrten regelmäßige Pausen einzulegen. Ebenso wird auf die Bedeutung von Nüchternheit am Steuer hingewiesen.

Der VCÖ betont, dass zwar der allgemeine Sommerverkehr bereits für mehr Unfälle sorgt, die statistischen Auswertungen aber klar darauf hindeuten, dass hohe Temperaturen das Risiko zusätzlich erhöhen. Die Organisation fordert daher ein verstärktes Bewusstsein für die Gefahren von Hitze im Verkehr und appelliert an Verkehrsteilnehmer, durch besondere Vorsicht aktiv zur Unfallvermeidung beizutragen





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