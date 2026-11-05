VCÖ fordert Handyblitzer zur Bekämpfung von HandyamSteuer-Verstößen in Österreich

Der VCÖ fordert Kameraüberwachung von HandyamSteuer-Verstößen. Statistiken zeigen 12.882 Unfälle 2024. Deutschland startet 2025 mit Blitzern. Neue Regeln in Österreich nötig.

Die Mobilitätsorganisation VCÖ warnt eindringlich vor der wachsenden Gefahr durch die Nutzung von Mobiltelefonen während der Autofahrt und fordert die sofortige Einführung spezieller Überwachungssysteme in Österreich. Diese sogenannten Handyblitzer sollen per Kamera automatisch erkennen, wenn Fahrer ihr Smartphone am Steuer bedienen und so die Einhaltung der Verkehrssicherheit gewährleisten.

Warnende Unfallzahlen und mechanische Risiken

Der Hintergrund für diese Forderung sind alarmierende Zahlen zur Unfallursachenforschung im vergangenen Jahr. Ablenkung und Unachtsamkeit, ausgelöst oft durch digitale Endgeräte, waren in Österreich die häufigste Ursache für Verkehrsunfälle mit Personenschaden. Insgesamt gingen 12.882 Unfälle mit Verletzten direkt auf dieses Verhalten zurück.

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Dabei waren die Auswirkungen verheerend. Bei 114 dieser Unfälle gab es sogar Todesopfer zu beklagen. Die physikalischen Risiken beim Blick auf das Display sind enorm. Untersuchungen zeigen, dass das Lesen einer Nachricht während der Fahrt dazu führt, dass der Fahrer rund zwei Sekunden lang praktisch im Blindflug unterwegs ist.

Bei einer Fahrgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern legt ein Fahrzeug in dieser kurzen Zeitspanne fast 30 Meter zurück. Läuft in diesem Moment plötzlich ein Kind auf die Straße, stehen die Chancen für einen tödlichen oder schwerwiegenden Unfall extrem hoch, da keine Reaktionszeit mehr bleibt.

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Vergleich mit Alkohol und regionale Vergehen

Auch das Führen eines Telefons am Ohr während der Fahrt ist laut VCÖ ein hohes Risiko. Die Organisation stellt fest, dass die Reaktionsfähigkeit von Fahrern in dieser Situation ähnlich schlecht ist wie die eines Alkoholfahrers mit einer Blutalkoholkonzentration von 0,8 Promille. Dies unterstreicht die dringende Notwendigkeit präventiver Maßnahmen.

Im Vorjahr wurden österreichweit 112.317 Autofahrer mit dem Handy am Steuer erwischt. Die Verteilung der Verstöße zeigt deutliche regionale Schwerpunkte. Die meisten Fälle gab es in Niederösterreich, wo 23.416 Fahrer kontrolliert wurden.

Gefolgt von Oberösterreich mit 21.182 Verstößen und der Steiermark, die 16.269 Fälle verzeichnete. Die tatsächliche Zahl der Vergehen dürfte laut Experten deutlich höher liegen, da nicht jeder Verstoß von einer Polizei kontrolliert wird.

Expertenvorschlag und internationale Vorreiterrolle

VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk betont, dass die erfassten Zahlen nur einen Bruchteil der tatsächlichen Vergehen darstellen. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, der Exekutive die Kontrollen zu erleichtern und die rechtlichen Grundlagen zu schaffen, damit solche Kameras auch in Österreich eingesetzt werden können.

Internationale Vorreiter sind bereits im Handeln. In Deutschland werden solche Kameras ab April 2025 in Rheinland-Pfalz eingesetzt. Diese Technik erkennt automatisch, ob ein Lenker sein Smartphone verwendet und markiert den Vorgang für eine spätere Prüfung.

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Die deutsche Polizei überprüft die Aufnahmen anschließend, bevor ein Verstoß offiziell festgestellt wird. Deutschland plant zudem, den Einsatz dieser Kameras bundesweit zu ermöglichen, um die Sicherheit im Straßenverkehr flächendeckend zu erhöhen.

Auswirkungen auf das österreichische Rechtssystem

Auch in Österreich könnten die Handyblitzer künftig zum Einsatz kommen, um die Sicherheit auf den Straßen zu verbessern. Dafür müsste laut VCÖ lediglich die Straßenverkehrsordnung geändert werden, um die Technologie rechtlich abzudecken und durchzusetzen.

Die Einführung dieser Technik zielt darauf ab, die hohe Zahl an Unfällen zu reduzieren und Leben zu retten. Durch die automatische Erkennung wird die Lücke zwischen tatsächlichen Verstößen und erfassten Fällen geschlossen.

Die Forderung des VCÖ ist also eine direkte Reaktion auf die reale Gefahrenlage und die unzureichenden Kontrollmöglichkeiten der Vergangenheit. Eine Anpassung der Gesetze wäre der nächste logische Schritt in Richtung mehr Verkehrssicherheit in Österreich.