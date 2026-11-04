VCÖ fordert Handyblitzer in Österreich nach über 4300 Fällen in Vorarlberg

Nach 4381 erwischten Verstößen in Vorarlberg 2025 fordert der VCÖ die Einführung automatischer Handyblitzer zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und Abschreckung.

Mehr als 4381 Autofahrerinnen und Autofahrer wurden im Jahr 2025 in Vorarlberg dabei erwischt, während der Fahrt mit dem Mobiltelefon zu kommunizieren. Diese Zahl markiert nur einen Bruchteil der tatsächlichen Dunkelziffer an Verstößen, wie Experten betonen. Die Mobilitätsorganisation VCÖ nutzt diese drastischen Fakten als unmittelbaren Auslöser für ihren dringenden Appell an die Politik. Sie fordert die sofortige rechtliche Grundlage für den Einsatz spezieller automatischer Kameras, die solche Verstöße unabhängig von menschlichen Kontrollen erkennen können.

Gefahr durch Ablenkung im Straßenverkehr

Die Statistik Austria dokumentiert für das Jahr 2025 in Vorarlberg eine alarmierende Entwicklung: Ablenkung und Unachtsamkeit sind zur häufigsten Ursache für Verkehrsunfälle mit Personenschaden geworden. Laut Auswertung der VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk waren ein Drittel aller derartigen Unfälle in der Region auf diese Faktoren zurückzuführen. Bei diesen Vorfällen wurden insgesamt 894 Personen verletzt, wobei drei Menschen ihr Leben verloren. Diese lokalen Daten spiegeln ein weitreichendes Problem wider, das über die Grenzen der Region hinausgeht.

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Auf österreichweiter Ebene führte die Statistik für 2025 insgesamt 12.882 Verkehrsunfälle mit Personenschaden auf Ablenkung und Unachtsamkeit zurück. Nicht jeder dieser Fälle wurde durch ein Smartphone verursacht, doch die Nutzung des Mobiltelefons stellt nach Einschätzung des VCÖ ein wachsendes und besonders kritisches Sicherheitsrisiko dar. Die Daten belegen eindeutig, dass die Konzentration auf andere Medien als die Straße im Straßenverkehr verheerende Folgen haben kann.

Vergleich mit Alkoholkonsum und technische Lösung

Der VCÖ zieht einen eindringlichen Vergleich, um das Ausmaß der Gefahr zu verdeutlichen: Wer beim Autofahren am Telefon telefoniert, reagiert ähnlich schlecht wie ein Fahrer mit 0,8 Promille Alkohol im Blut. Ein kurzer Blick von nur zwei Sekunden aufs Display bedeutet bei einer Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde, dass das Fahrzeug fast 30 Meter ohne Blick auf die Fahrbahn zurücklegt. In dieser Zeit kann ein plötzlich auftauchendes Hindernis oder ein Kind auf der Straße nicht rechtzeitig erkannt werden.

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Als Gegenmaßnahme weist die Organisation auf Deutschland hin, wo spezielle Handyblitzer bereits seit April 2025 im Bundesland Rheinland-Pfalz eingesetzt werden. Diese Technik funktioniert anders als klassische Geschwindigkeitskameras. Spezielle Kameras erfassen Fahrzeuge und erkennen automatisiert potenzielle Handynutzung. Polizeibeamte überprüfen dann die auffälligen Aufnahmen, um Verstöße rechtssicher zu bestätigen. Das Bundesland plant nun, den Einsatz dieser Technik bundesweit rechtlich zu verankern.

Rückgang der erfassten Fälle trotz drohender Gefahr

In Vorarlberg ging die Zahl der geahndeten Verstöße im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück. Während 2024 noch 4668 Fälle registriert wurden, sank die Zahl im Jahr 2025 auf 4381. Dies entspricht einem Rückgang von rund sechs Prozent. Allerdings lässt sich daraus nicht ableiten, dass weniger Menschen während der Fahrt zum Handy greifen. Die Statistik erfasst ausschließlich die Fälle, die von der Polizei tatsächlich beobachtet und geahndet wurden.

Österreichweit wurden im vergangenen Jahr 112.317 Personen wegen unerlaubter Handynutzung am Steuer erwischt. Der VCÖ betont, dass dies nur ein winziger Teil der realen Vergehen ist. Klara Maria Schenk argumentiert, dass die Exekutive durch technische Kontrollen entlastet werden muss. Gleichzeitig sei ein stärkeres Bewusstsein für die Gefahren entscheidend, da technische Mittel allein nicht ausreichen. Bis zu einer gesetzlichen Einführung in Österreich bleibt die manuelle Überwachung durch die Polizei die einzige Möglichkeit, gegen diese unsichere Praxis vorzugehen.