Vatikan greift im Fall der Nonnen von Goldenstein ein

Der Vatikan hat im Konflikt um das Kloster Goldenstein den Salzburger Erzabt Jakob Auer zum Assistenten des Apostolischen Kommissars ernannt. Die Nonnen haben ihre Romreise abgesagt.

Der Fall der drei betagten Nonnen aus dem Kloster Goldenstein in Elsbethen bei Salzburg hat eine neue Wendung genommen: Der Vatikan ist nun direkt in die Angelegenheit eingegriffen, um eine Lösung für den Konflikt zwischen den Schwestern und ihrem Apostolischen Kommissar zu finden.

Die zuständige vatikanische Behörde hat den Salzburger Erzabt Jakob Auer, einen vergleichsweise jungen Geistlichen von 35 Jahren, zum Assistenten des Apostolischen Kommissars Markus Grasl ernannt. Diese Entscheidung wurde am Dienstag von den Helfern der Nonnen bekannt gegeben, wie Kathpress meldete. Die Ernennung Auer’s soll dazu dienen, eine Einigung zu erzielen, die den Wünschen der Schwestern entspricht, dauerhaft im Kloster Goldenstein leben zu können.

Die Situation ist komplex, da die Nonnen im September des vergangenen Jahres gegen den Willen von Kommissar Grasl von einem Seniorenheim in ihr ursprüngliches Kloster zurückgekehrt waren. Dieses Kloster befindet sich mittlerweile im Besitz der Erzdiözese Salzburg und des Stifts Reichersberg. Die Rückkehr der Schwestern erregte weltweit großes mediales Aufsehen und löste eine anhaltende Debatte über die Autonomie religiöser Gemeinschaften und die Entscheidungsfindung innerhalb der Kirche aus.

Die ursprüngliche Absicht der Schwestern, an der Generalaudienz des Papstes am Mittwoch in Rom teilzunehmen, ist nun geplatzt. Die für heute geplante Reise wurde kurzfristig abgesagt. Diese Reise, die von Spendern finanziert werden sollte, hätte einen Höhepunkt in der Beziehung der Nonnen zum Kirchenoberhaupt darstellen können. Die Kosten für die Reise, die von großzügigen Wohltätern übernommen werden sollten, wurden den Spendern, soweit dies möglich war, bereits vollständig erstattet.

Die Absage der Romreise ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Schwestern bereit sind, Kompromisse einzugehen und sich auf die Vermittlungsbemühungen des Vatikans zu konzentrieren. Die Nonnen hatten sich zuvor sowohl an das Dikasterium für Ordensleben im Vatikan als auch direkt an den Papst gewandt, um eine Entbindung von Kommissar Grasl und die Ernennung eines neuen Apostolischen Kommissars zu beantragen. Sie argumentierten, dass Grasl ihre Wünsche nicht ausreichend berücksichtigt habe und eine konstruktive Lösung des Konflikts nicht möglich sei.

Kommissar Grasl hatte seinerseits den Vatikan um Unterstützung gebeten, nachdem er mit den Schwestern keine Einigung erzielen konnte. Die Situation war somit in einer Pattsituation gefangen, die eine Intervention von höherer Ebene erforderlich machte. Die Ernennung von Erzabt Auer als Assistent von Grasl stellt einen Versuch dar, diese Pattsituation aufzubrechen und einen Weg zu einer friedlichen Lösung zu finden.

Der Vatikan hat sich für einen Mittelweg entschieden, indem er Kommissar Grasl zwar in seiner Position belässt, ihm aber den erfahrenen und respektierten Erzabt Auer zur Seite stellt. Dieser soll nun dazu beitragen, eine Vereinbarung auszuarbeiten, die sowohl den Bedürfnissen der Schwestern als auch den Interessen des Ordens Rechnung trägt. Propst Grasl bleibt weiterhin der Ordensobere der Schwestern, was seine Autorität in bestimmten Bereichen bewahrt.

Die Schwestern haben im Gegenzug ihre Reise nach Rom abgesagt, was als ein Entgegenkommen und ein Zeichen des guten Willens gewertet werden kann. Es bleibt abzuwarten, ob die Reise zu Papst Leo XIV. zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird. Die Situation ist weiterhin angespannt, aber die Einsetzung von Erzabt Auer bietet eine neue Hoffnung auf eine Lösung.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob es gelingt, eine Einigung zu erzielen, die für alle Beteiligten akzeptabel ist und die Zukunft des Klosters Goldenstein sichert. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit bleibt weiterhin auf diesen Fall gerichtet, da er wichtige Fragen über die Rolle der Kirche im 21. Jahrhundert und die Rechte religiöser Gemeinschaften aufwirft.

Die Helfer der Nonnen betonen, dass das Wohl der Schwestern im Mittelpunkt aller Bemühungen steht und dass sie sich für eine Lösung einsetzen, die ihren Bedürfnissen und Wünschen entspricht





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