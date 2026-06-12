Vater nach Drogenaufnahme seiner Tochter verurteilt

Ein 23-jähriger Wiener wurde verurteilt, weil in seiner Wohnung Drogen für sein Kleinkind zugänglich waren. Das Kind kam mit einem Drogencocktail ins Krankenhaus. Der Vater bestritt eigenes Konsumverhalten, doch eine Blutprobe sagte etwas anderes. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Ein tragischer Fall von kindlicher Drogen aufnahme und elterlicher Verantwortung: Im Juni 2025, während der 23-jährige Vater aus Floridsdorf das Donauinselfest besuchte, blieb seine kleine Tochter bei den Großeltern.

Als er in der Nacht mit einer Freundin nach Hause kam, schliefen beide im selben Zimmer wie das Kind. Am nächsten Morgen erwachte der junge Mann und fand sein weinendes und krampfendes Kind vor. Eine Notfallbehandlung im Krankenhaus ergab, dass das Mädchen einen gefährlichen Cocktail aus Amphetaminen, Methamphetaminen, MDMA und Paracetamol im Blut hatte.

Der Vater bestritt, selbst Drogen zu konsumieren, gab an nur Alkohol getrunken zu haben und vermutete, dass die Drogen der Freundin in deren Tasche neben dem Kinderbett gestanden hatten. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung stellte jedoch auch beim Angeklagten Drogen im Blut fest. Das Gericht sah die Verantwortung klar beim Vater, da die Drogen in der gemeinsamen Wohnung zugänglich waren. Das Urteil über fünf Monate bedingt wurde nicht rechtskräftig, da der Angeklagte ohne Anwalt war und die Staatsanwaltschaft auf Rechtsmittel verzichtete.

Der Fall wirft schwerwiegende Fragen zur elterlichen Sorgfalt und zum Umgang mit Betäubungsmitteln in Haushalten mit Kindern auf





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