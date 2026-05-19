Varta schließt Produktionsstandort in Nördlingen nach Verlust von Großkunden

Aufgrund des Wegfalls eines wichtigen Ankerkunden muss Varta die Knopfzellen-Produktion in Nördlingen einstellen, was rund 350 Arbeitsplätze gefährdet.

Varta , ein weltweit bekannter Name in der Batterieindustrie , sieht sich derzeit mit einer massiven Krise an einem seiner wichtigsten Produktionsstandorte konfrontiert. In Nördlingen muss die spezialisierte Fertigung von Knopfzellen vollständig eingestellt werden.

Diese Entscheidung ist das Ergebnis eines drastischen Verlusts des wichtigsten Kunden des Unternehmens. Betroffen von dieser Entwicklung sind insgesamt rund 350 Arbeitsplätze, die sowohl in Nördlingen als auch am Hauptsitz in Ellwangen angesiedelt sind. Die Nachricht wurde im Rahmen einer Betriebsversammlung bekannt gegeben und löste unter der Belegschaft sowie in der Region Bestürzung aus. Die betroffenen Mitarbeiter, die über Jahre hinweg hochspezialisierte Technik entwickelt und gefertigt haben, stehen nun vor einer ungewissen beruflichen Zukunft.

Es ist ein Schlag für den Industriestandort, da die dortige Expertise im Bereich der Mikro-Batterien einzigartig war. Der Kern des Problems liegt in der Beendigung eines lukrativen Vertrages mit einem nicht namentlich genannten, aber branchenintern bekannten Ankerkunden. Es handelt sich hierbei um die Produktion der wiederaufladbaren CoinPower-Knopfzellen, die primär in den AirPods-Kopfhörern eines großen US-Technologiegiganten zum Einsatz kommen. Laut Insiderinformationen wird dieser Kunde seine Beschaffungsstrategie grundlegend ändern und die benötigten Komponenten künftig von einem Lieferanten aus China beziehen.

Besonders schmerzhaft für Varta ist die Erkenntnis, dass das Unternehmen bei der Planung der neuen Produktreihe des Kunden nicht mehr berücksichtigt wurde. Dies deutet darauf hin, dass die Konkurrenz aus Asien nicht nur preisliche Vorteile bietet, sondern möglicherweise auch technologische Alternativen aufgezeigt hat, die für den Kunden attraktiver waren. Der Verlust dieses Volumens hinterlässt eine Lücke, die kurzfristig nicht durch andere Kunden gefüllt werden kann. Die wirtschaftliche Grundlage für die Varta Micro Production GmbH in Nördlingen ist damit faktisch weggebrochen.

Michael Ostermann, der Chef von Varta, betonte in einer offiziellen Mitteilung die einschneidenden Konsequenzen dieser Entscheidung. Er drückte sein tiefes Bedauern darüber aus, dass vor allem die Mitarbeiter vor Ort die Leidtragenden dieser Entwicklung seien, da sie für die strategischen Entscheidungen des Kunden nicht verantwortlich gemacht werden könnten. Neben dem Verlust des Kunden spielten auch makroökonomische Faktoren eine Rolle. Insider berichten, dass die Profitabilität der Knopfzellen-Produktion bereits in der jüngeren Vergangenheit durch den schwachen US-Dollar massiv unter Druck geraten war.

Die Währungsschwankungen führten dazu, dass die Margen so stark sanken, dass die Produktion kaum noch rentabel war, was den Standort zusätzlich vulnerabel machte. Dieser Vorfall ist symptomatisch für die Herausforderungen, vor denen die europäische Industrie im Bereich der Energiespeicher steht. Der globale Wettbewerb, insbesondere gegenüber chinesischen Herstellern, hat sich in den letzten Jahren drastisch verschärft. Während Varta versucht hatte, sich durch technologische Innovationen wie die CoinPower-Serie eine Nische im High-End-Segment zu sichern, greifen nun Kostenvorteile und integrierte Lieferketten in Asien.

Die Abhängigkeit von einem einzigen Großkunden hat sich hier als strategisches Risiko erwiesen. Hätte Varta sein Kundenportfolio breiter aufgestellt, wäre der Verlust eines einzelnen Ankers zwar schmerzhaft, aber vermutlich nicht existenzbedrohend für einen gesamten Standort gewesen. Die Verschiebung der Produktionsketten nach Asien ist ein Trend, der viele westliche Zulieferer unter Druck setzt. Für die Zukunft des Unternehmens bedeutet dieser Rückschlag eine notwendige Neuausrichtung.

Die Konzentration auf spezialisierte Batterielösungen bleibt zwar ein Ziel, doch die Diversifizierung der Abnehmer muss Priorität haben. Die Region Nördlingen, die lange Zeit von diesem industriellen Know-how profitierte, muss sich nun auf den Verlust hunderter qualifizierter Fachkräfte einstellen. Es bleibt abzuwarten, ob regionale Partnerschaften oder staatliche Förderprogramme helfen können, die betroffenen Mitarbeiter in andere zukunftsfähige Industrien zu überführen.

Die Krise bei Varta zeigt deutlich, wie fragil die Position europäischer Spezialzulieferer in einer globalisierten Welt ist, in der Effizienz und Kosten oft über langfristige Partnerschaften gestellt werden. Das Unternehmen muss nun beweisen, dass es in anderen Segmenten wettbewerbsfähig bleiben kann





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