VAR rettet US-Kicker: Gelbe Karte zurückgenommen

Bei dem Auftaktmatch der WM zwischen den USA und Paraguay hat der VAR eine bemerkenswerte Szene aufgedeckt. Eine zuvor gegen den US-Kicker Tim Ream gezogene Gelbe Karte wurde nach Überprüfung durch den Video-Assistenten zurückgenommen.

Bei dem Auftaktmatch der WM zwischen den USA und Paraguay hat der VAR eine bemerkenswerte Szene aufgedeckt. Eine zuvor gegen den US-Kicker Tim Ream gezogene Gelbe Karte wurde nach Überprüfung durch den Video-Assistenten zurückgenommen.

Ream hatte zunächst eine Gelbe Karte für ein vermeintliches Foulspiel erhalten und der daraus resultierende Freistoß wurde noch ausgeführt. Doch dann meldete sich der VAR und Schiedsrichter Danny Makkiele wurde zum Monitor beordert, um sich die Szene noch einmal anzusehen. Nachdem er die Bilder gesehen hatte, entschied er sich, seine Entscheidung zurückzunehmen. Er erklärte, dass es kein Kontakt zwischen Ream und dem Gegenspieler gegeben habe und dass stattdessen eine Schwalbe von Paraguays Miguel Almiron die Gelbe Karte verdient habe.

Die US-Fans jubelten, als die Gelbe von Ream zurückgenommen wurde und stattdessen Almiron den gelben Karton erhielt. Die Szene war ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig die Überprüfung von Spielszenen durch den VAR ist. Ohne diese Überprüfung hätte die Entscheidung möglicherweise falsch gewesen sein





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