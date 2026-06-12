Vanessa Nußbaumer beendet Karriere nach Verletzungsserie und fehlender ÖSV‑Perspektive

Die 27‑jährige Vorarlbergerin Vanessa Nußbaumer gibt nach schweren Beinbrüchen, wiederholten Operationen und mangelnder Kaderunterstützung ihren Rücktritt bekannt. Ihr Abschied wirft ein Licht auf strukturelle Defizite im ÖSV‑System für verletzte Athletinnen.

Der Rücktrittsreigen bei den ÖSV -Abfahrerinnen setzt sich fort. Nach den Abschieden von Mirjam Puchner und Lena Wechner hat nun auch die 27-jährige Vorarlbergerin Vanessa Nußbaumer ihre sportliche Laufbahn beendet.

In einer emotionalen Erklärung betonte sie, dass ihr Entschluss nicht leichtgefallen sei, da sie ihr ganzes Leben dem Skifahren gewidmet habe und stets alles dafür gegeben habe. Dennoch sei der Zeitpunkt gekommen, die aktive Karriere zu beenden. Die Sibratsgfällerin erlitt im November 2023 bei einem Trainingsabsturz in Copper Mountain einen komplexen Bruch des rechten Schien- und Wadenbeins. Trotz intensiver Rehabilitation gelang der erste Comebackversuch Ende 2024 nicht, weil anhaltende Beschwerden die Leistung stark beeinträchtigten.

Ein zweiter operativer Eingriff folgte, und im Dezember konnte Nußbaumer bei einer FIS‑Abfahrt in Gröden mit dem fünften Platz zurückkehren. Im Januar trat sie im Europacup‑Super‑G von St. Anton erneut aufs Podium, diesmal als Dritte. Der Durchbruch in den Weltcup gelang ihr Anfang März im Fassatal, wo sie im Super‑G den 31. Platz belegte und dabei nur 0,07 Sekunden vom Punktebereich entfernt war.

Doch die Freude über das sportliche Comeback wurde jäh durch die anhaltenden Schmerzen getrübt.

"Ich bin die ganze Saison mit Schmerzen gefahren und die Ärzte haben klar gestellt, dass es nicht besser wird", schilderte Nußbaumer. Ein weiterer Eingriff bei Professor Christian Kammerlander in Graz linderte zwar die Beschwerden, reichte jedoch nicht für einen dauerhaften Wettkampfbetrieb. Zusätzlich belasteten strukturelle Probleme innerhalb des ÖSV ihre Entscheidung. In der vergangenen Saison erhielt sie keinen Verletztenstatus, wodurch ihr Kaderplatz verloren ging.

Zwar wurde ihr ein Mittrainiererstatus angeboten, dieser kam jedoch ohne die übliche Betreuung durch einen Servicemann. Der Wegfall der finanziellen Unterstützung durch das Bundesheer machte eine Fortsetzung der Karriere zudem ökonomisch unmöglich. Vor diesem Hintergrund sah die Vorarlbergerin keine Perspektive mehr, ihr sportliches Ziel weiter zu verfolgen, und kündigte ihren Rücktritt an. Der Abschied von Vanessa Nußbaumer wirft ein Schlaglicht auf die prekäre Situation von Spitzensportlern, die nach schweren Verletzungen mit unzureichender struktureller und finanzieller Unterstützung konfrontiert sind.

Während ihr persönlicher Wille zur Rückkehr beeindruckend war, zeigen die Umstände, dass sportliche Rehabilitation nicht allein durch medizinische Eingriffe gesichert werden kann. Fehlende Kaderplätze, unklare Statuszuweisungen und das Fehlen von Service- und Finanzierungsstrukturen können talentierte Athletinnen dazu zwingen, ihre Laufbahn vorzeitig zu beenden. Der ÖSV steht nun vor der Herausforderung, seine Strukturen zu überdenken und langfristige Perspektiven für verletzte Athleten zu schaffen, um zukünftige Rücktritte aus ähnlichen Gründen zu vermeiden





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