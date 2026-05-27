Vanessa Mai verrät kurioses Hochzeitskleid-Malheur: Hintern guckte raus

Die Schlagersängerin Vanessa Mai hat in einem Podcast eine amüsante Panne von ihrer Hochzeit verraten: Ihr Kleid war plötzlich zu kurz, sodass sie improvisieren musste.

Vanessa Mai , die bekannte deutsche Schlagersängerin, hat ein amüsantes Geständnis über ihre Hochzeit gemacht. In einem aktuellen Podcast -Interview mit Moderatorin Lola Weippert, das auf dem Portal tag24.de besprochen wurde, plauderte die 34-Jährige aus dem Nähkästchen und verriet eine kuriose Panne kurz vor dem Ja-Wort.

Demnach sei ihr Hochzeitskleid plötzlich viel zu kurz gewesen, sodass sie kaum in die Kirche gehen konnte. Ich bin ins Kleid rein und dachte: Mein Hintern guckt da raus. Es war Spitze, und die Naht war so kurz, dass man meine Pobacke gesehen hat, erzählte Vanessa Mai lachend. Die Situation war für die Sängerin äußerst unangenehm, da sie die Kirche auf keinen Fall in diesem Zustand betreten wollte.

Ich dachte, der Pfarrer rennt schreiend raus, erinnerte sie sich. Die Rettung kam schließlich durch die Hochzeitsdekoration: Weiße Stoffbahnen, die eigentlich an den Bäumen hängen sollten, wurden kurzerhand ans Kleid genäht, um ein paar Zentimeter mehr Stoff zu bekommen. Wie es zu diesem Malheur kommen konnte, bleibt der Musikerin ein Rätsel. Keine Ahnung - eingeschrumpft, war es zu heiß, schmunzelte sie.

Generell nimmt Vanessa Mai Fehler mit Humor. Dabei hilft ihr auch Ehemann Andreas, den sie liebevoll als ihren Scheiter-Airbag bezeichnet. Hätte ich Andreas nicht, würde ich mich zu Sachen äußern und auch mal impulsiv durch die Decke gehen, so die Musikerin über ihren Mann. Diese Anekdote zeigt einmal mehr, dass die Sängerin nicht nur musikalisch, sondern auch privat für Überraschungen gut ist.

Vanessa Mai, bürgerlich Vanessa Marija Else Ferber, hat sich in der deutschen Musikszene einen Namen gemacht. Mit Hits wie Wolke 7 und Sommer unseres Lebens begeistert sie ein breites Publikum. Ihr Ehemann Andreas Ferber, der auch ihr Manager ist, steht ihr stets zur Seite. Die Hochzeit im Jahr 2019 war ein großes Ereignis, bei dem jedoch nicht alles nach Plan lief.

Doch wie dieses Beispiel zeigt, können Pannen mit Kreativität und Humor gemeistert werden. Die Geschichte um das zu kurze Kleid ist ein Beweis dafür, dass Vanessa Mai bodenständig geblieben ist und über sich selbst lachen kann. Sie betont immer wieder, wie wichtig ihr Humor im Alltag ist. Ihr Mann hilft ihr dabei, nicht zu impulsiv zu reagieren.

Für die Zukunft wünscht sie sich weitere erfolgreiche Alben und Konzerte, aber auch private Momente wie diese, die sie immer wieder zum Lächeln bringen





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