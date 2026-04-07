Vandalismus im Pielachpark: Gemeinde erstattet Anzeige nach verpasster Chance

Nachdem sich die Vandalen, die im Pielachpark in Hofstetten-Grünau Schäden anrichteten, nicht meldeten, erstattet die Gemeinde nun Anzeige. Bürgermeister Arthur Rasch hatte eine Frist gesetzt und soziale Arbeit als mögliche Wiedergutmachung angeboten. Die Enttäuschung über die fehlende Reaktion ist groß.

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Es wäre eine Chance gewesen, einer strafrechtlichen Verfolgung zu entgehen, doch die bislang unbekannten Vandalen, die vor Kurzem im Pielachpark wüteten, nutzten sie nicht. Bürgermeister Arthur Rasch machte den Jugendlichen das Angebot, sich zu melden und mit ihm über das Vorgefallene zu sprechen, ohne dass dies polizeilich vermerkt wird. Leider hat sich keiner gemeldet. Jetzt werden wir natürlich Anzeige bei der Polizei erstatten, kündigt Rasch an. Er ist enttäuscht, wie er betont, dass das Angebot unerwidert blieb. Es wäre für alle die beste und unproblematischste Lösung gewesen. Mit sozialer Arbeit hätten die Jugendlichen eine Wiedergutmachung leisten können. Diese wurden von einem Augenzeugen dabei beobachtet, wie sie auf Tische und Bänke im Pielachpark sprangen und diese mutwillig beschädigten. Einige Stücke gingen dabei sogar zu Bruch. Die Gemeinde bittet daher weitere mögliche Zeugen um Hinweise. Diese können sich am Gemeindeamt unter der Telefonnummer 02723/8242 melden. \Die Gemeinde Hofstetten-Grünau ist nun gezwungen, den Vorfall im Pielachpark an die Polizei zu melden, nachdem die unbekannten Vandalen ein großzügiges Angebot des Bürgermeisters ignorierten. Bürgermeister Arthur Rasch hatte den Jugendlichen, die für die Beschädigung von Tischen und Bänken verantwortlich waren, eine Frist bis zum 3. April eingeräumt, sich zu melden und mit ihm eine Lösung zu finden. Diese Lösung hätte in Form von sozialer Arbeit zur Wiedergutmachung des Schadens bestehen können. Die Gemeinde hatte auf eine Anzeige verzichtet, um den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, ohne polizeiliche Konsequenzen aus der Sache herauszukommen. Doch diese Chance wurde nicht genutzt. Die Reaktion des Bürgermeisters spiegelt eine tiefe Enttäuschung wider, da er die soziale Komponente und die Möglichkeit zur Versöhnung betonte. Er bedauert, dass die Jugendlichen die Chance verpasst haben, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen und eine positive Lösung zu finden. Die Gemeinde wird nun die rechtlichen Schritte einleiten, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. \Die Beschädigungen im Pielachpark, die von Augenzeugen beobachtet wurden, umfassten das Springen auf Tische und Bänke, wodurch diese beschädigt und teilweise zerstört wurden. Die Gemeinde schätzt den entstandenen Schaden und bereitet die notwendigen Unterlagen für die polizeilichen Ermittlungen vor. Neben der Schadensmeldung an die Polizei bittet die Gemeinde weiterhin um die Mithilfe der Bevölkerung. Eventuelle weitere Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vorfall gemacht haben, werden gebeten, sich im Gemeindeamt zu melden. Dies kann helfen, ein vollständigeres Bild des Geschehens zu erhalten und die Aufklärung der Tat zu unterstützen. Die Gemeinde hofft auf die Mitarbeit der Bevölkerung, um die Verantwortlichen zu identifizieren und zur Rechenschaft zu ziehen. Die Entscheidung, Anzeige zu erstatten, unterstreicht die Ernsthaftigkeit, mit der die Gemeinde Vandalismus begegnet, und das Bestreben, das öffentliche Eigentum zu schützen. Der Vorfall im Pielachpark zeigt die Notwendigkeit von Präventionsmaßnahmen und die Bedeutung von sozialem Engagement, um Vandalismus in Zukunft zu verhindern





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