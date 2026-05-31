Vandalismus am Tennisclub: Zwei Angriffe in zwei Wochen erschüttern Brand-Laaben

Innerhalb weniger Wochen wird das Vereinshaus des Tennisclubs Brand-Laaben zweimal vandaliert. Während der Sachschaden groß ist, gibt es parallel Grund zur Freude: Das Senioren-Team des Clubs steht kurz vor dem Landesmeistertitel und hat sich für die Aufstiegsspiele in die Staatsliga qualifiziert.

Der Tennisclub Brand-Laaben wird innerhalb kurzer Zeit gleich zweimal Opfer von Vandalismus . Innerhalb von zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden wurde das Vereinshaus am Kirchenweg, das seit 30 Jahren ohne derartige Vorfälle bestand, erheblich beschädigt.

Zunächst wurde eine Scheibe eingeschossen und es gab einige Schmierereien, die zum Glück leicht zu entfernen waren. Bereits eine Woche später folgte ein erneuter Angriff, bei dem mehrere Scheiben zerstört wurden, vermutlich mit einem Luftdruckgewehr. Obwohl nichts gestohlen wurde, ist der Sachschaden beträchtlich. Der Obmann Ernst Klement, der seit 21 Jahren den Verein führt, ist über diese sinnlose Zerstörung zutiefst verärgert und hat umgehend die Polizei eingeschaltet sowie einen Kostenvoranschlag für die Reparaturen eingeholt.

Während diese Negativmeldungen das Vereinsleben überschatten, gibt es parallel Grund zur Freude: Die Tennismannschaft der Senioren des TC Laaben steht kurz vor dem Gewinn des Landesmeistertitels und hat sich für die Aufstiegsspiele in die Staatsliga qualifiziert, zu denen alle acht Landesmeister in die Laabener Gemeinschaft kommen werden. Dieses sportliche Highlight könnte eine willkommene positive Ablenkung für die derzeit angespannte Situation im Verein bieten





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