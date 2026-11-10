Vandalenakte am Kindergarten Föhrenhain in Gerasdorf: Videoüberwachung wird geprüft

Im Kindergarten Föhrenhain in Gerasdorf häufen sich seit März 2026 Verwüstungen. Bürgermeister Dietmar Ruf prüft nun gemeinsam mit den politischen Gremien eine Videoüberwachung.

Im Kindergarten Föhrenhain in Gerasdorf im Bezirk Korneuburg in Niederösterreich sorgt eine Serie von Vandalenakte n für Ärger. Seit März 2026 verschaffen sich Unbekannte immer wieder unerlaubt Zutritt zum Gelände, hinterlassen Verunreinigungen und richten Schäden an. Die Stadtgemeinde Gerasdorf hat die jüngsten Vorfälle bekannt gegeben, Bürgermeister Dietmar Ruf (FPÖ) reagierte entsetzt.

Nach Angaben der Gemeinde schlugen die Täter zuletzt an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden zu. Neben den Verunreinigungen geht es dabei um beschädigte Einrichtungen und Eingriffe in den Betrieb einer Kinderbetreuungseinrichtung. Ob es sich bei den Tätern um dieselben Personen handelt, ist aus den vorliegenden Angaben nicht bekannt.

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Chronik der Vandalenakte seit März 2026

Die Vorfälle im Kindergarten Föhrenhain begannen Ende März 2026, als erstmals ungebetene Besucher auf dem Kindergartengelände gemeldet wurden. Nach einem Wochenende fanden die Mitarbeiter danach Verunreinigungen vor. Eine erste Eskalation folgte Mitte April, als eine Aufbewahrungsbox aufgebrochen wurde.

Die Polizei wurde bereits im April eingeschaltet und nahm den Vorfall vor Ort auf. Anfang Juni wurde ein Zaunfeld umgeworfen, Spielzeug im Garten verteilt und das Gelände erneut verunreinigt. Auch dieses Mal musste die Polizei anrücken.

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Besonders dreist ging es Ende Oktober zu. Am letzten Oktober-Wochenende wurde laut Stadtgemeinde Gerasdorf eine Fensterscheibe im WC-Bereich eingeschlagen. Nur wenige Tage später, am Wochenende des 31. Oktober und 1. November, wurde zusätzlich die Gartentüre beschädigt.

Bürgermeister Ruf fordert politische Konsequenzen

Bürgermeister Dietmar Ruf (FPÖ) kündigte an, dass die Gemeinde die Vorfälle nicht länger hinnehmen will und die politischen Gremien mit möglichen Maßnahmen befassen werde. Er zeigte sich über die wiederholten Vorfälle sichtlich entsetzt. Ruf sagte sinngemäß, es sei erschreckend, dass auch vor einem Kindergarten nicht Halt gemacht werde.

Ruf kündigte an, in den politischen Gremien zu prüfen, welche Maßnahmen die Gemeinde setzen kann. Eine Möglichkeit wäre demnach eine Videoüberwachung des Geländes. Ob tatsächlich Kameras installiert werden, ist derzeit allerdings noch offen.

Die Stadtgemeinde Gerasdorf hat unterdessen die notwendigen Reparaturen bereits in Auftrag gegeben. Damit sollen die beschädigten Bereiche wieder instandgesetzt werden, während über langfristige Schutzmaßnahmen noch beraten wird.

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Kosten für die Allgemeinheit und nächste Schritte

Die mutwilligen Beschädigungen am Kindergarten Föhrenhain verursachen nicht nur Ärger, sondern auch finanzielle Belastungen. Die Kosten für Reparaturen und Reinigung trägt letztlich die Allgemeinheit, also die Steuerzahler der Stadtgemeinde Gerasdorf.

Für die Eltern, Kinder und Mitarbeiter bedeutet die Serie vor allem Unsicherheit auf einem Gelände, das eigentlich geschützt sein sollte. Jeder neue Vorfall bindet zudem Personal, das sich um die Schäden kümmern muss, und zieht Polizeieinsätze nach sich.

Als nächster Schritt steht die Beratung in den politischen Gremien der Gemeinde an, in der über mögliche Maßnahmen entschieden werden soll. Ob die Videoüberwachung kommt, wird danach festgelegt, die Reparaturen sind bereits beauftragt.