Van Goghs Gemälde 'Blühende Kastanienbäume' erzielt bei Sotheby's in New York einen Rekordpreis von 190,4 Millionen Dollar. Einigung nach NS-Raubkunst-Einwänden.

Bei einer Auktion in New York hat ein Gemälde des impressionistischen Meisters Vincent Van Gogh einen neuen historischen Rekordpreis erzielt. Das Auktionshaus Sotheby's bestätigte am Mittwoch, dass das Werk ' Blühende Kastanienbäume' für 190,4 Millionen Dollar, was etwa 173,5 Millionen Euro entspricht, verkauft wurde. Dieser Preis markiert einen Meilenstein in der Kunstmarktgeschichte und übertrifft deutlich die ursprünglichen Schätzungen.

Rekordpreis für Van Gogh Werk in New York

Der finale Gebotspreis von 190,4 Millionen Dollar etabliert einen neuen Auktionsrekord speziell für ein Van-Gogh-Gemälde. Nach Angaben von Sotheby's handelt es sich zudem um den zweithöchsten Preis, der jemals bei diesem Auktionshaus für ein Kunstwerk erzielt wurde. Als einziger Vergleichswert bleibt das Leonardo da Vinci zugeschriebene Werk 'Salvator Mundi' zurück, welches im Jahr 2017 für rund 450 Millionen Dollar versteigert wurde. Der bisherige Rekord für Van Gogh lag bei 117,2 Millionen Dollar, als 'Obstgarten mit Zypressen' im Jahr 2022 verkauft wurde.

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Provenienzforschung und NS-Raubkunst-Kontroverse

Die Versteigerung war von kontroversen Diskussionen um die Eigentumsgeschichte des Bildes überschattet. Die Familie Blaquier-Arrieta bot das Gemälde an, das sie im Jahr 1975 erworben hatte. Allerdings erhoben die Nachfahren des deutschen Verlegers Samuel Fischer Einspruch. Fischer hatte das Bild 1909 in Paris gekauft und es 1936 unter finanziellem Druck verkauft, reportedly aufgrund von NS-Verfolgung. Die Erben verlangten den Nachweis, dass der Verkauf zum Marktwert und unabhängig von der politischen Situation in Deutschland erfolgte.

Sotheby's führte umfangreiche Nachforschungen durch, um die Herkunft zu klären. Die Recherchen ergaben, dass das Gemälde zwischen 1932 und 1933 einem Galeristen in Amsterdam übergeben wurde. Im Juni 1936 erfolgte der Verkauf für 68.000 Schweizer Franken. Das Auktionshaus erklärte, dass seine Untersuchungen nicht dazu führten, dass das Werk unter Druck oder unter dem Marktwert verkauft worden sei. Dies war eine entscheidende Voraussetzung für die Fortsetzung der Auktion.

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Einigung vor Auktionsbeginn mit Fischer-Erben

Einen Tag vor der geplanten Versteigerung meldete Sotheby's eine wichtige Entwicklung in der Angelegenheit. Eine Einigung wurde zwischen der Familie Blaquier-Arrieta und sämtlichen rechtmäßigen Nachkommen von Hedwig und Samuel Fischer erzielt. In einer offiziellen Erklärung erkannten beide Seiten die komplexe Geschichte des Gemäldes während der NS-Zeit an. Sie würdigten auch das Leid, das die Familie Fischer während des Holocaust erlitten hatte.

Laut dem Auktionshaus war die gefundene Lösung für beide Parteien zufriedenstellend. Die Erben der Familie Fischer drückten ihre Dankbarkeit für die vertrauensvollen und fairen Verhandlungen aus. Sie dankten auch der Zusammenarbeit mit Sotheby's und der Familie Blaquier-Arrieta. Detaillierte Informationen über die finanzielle Höhe oder die Art der Vereinbarung wurden nicht öffentlich gemacht. Die Transaktion konnte somit ohne weitere rechtliche Hürden vollzogen werden.

Künstlerischer Hintergrund des Gemäldes

Das verkaufte Kunstwerk 'Blühende Kastanienbäume' entstand im Mai 1890 in Auvers-sur-Oise in Frankreich. Es ist ein bedeutendes Werk aus der letzten Schaffensperiode Vincent Van Goghs, zwei Monate vor seinem Tod. Das Gemälde zeigt eine Straße mit blühenden Kastanienbäumen. Im Vordergrund sind Figuren zu sehen: Auf der einen Seite geht ein Mann vorüber, auf der anderen Seite drei Frauen.

Der Schätzwert des Auktionshauses vor der Veranstaltung lag bei 180 Millionen Dollar. Der tatsächliche Verkaufspreis von 190,4 Millionen Dollar übertraf diese Prognose signifikant. Dies unterstreicht die anhaltende hohe Nachfrage nach Spitzenwerken des Niederländers auf dem globalen Kunstmarkt. Die Auktion in New York demonstrierte erneut die enorme finanzielle Kraft und das Interesse an historischer Meisterkunst im zeitgenössischen Kontext.