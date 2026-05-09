Van der Bellen plädiert für Europa-Patriotismus und den Schutz liberaler Werte

Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen rief anlässlich des Europatages zu einem leidenschaftlichen Bekenntnis zur Europäischen Union auf und betonte die Bedeutung von Frieden, Demokratie und technologischer Souveränität.

Anlässlich des Europatag es am 9. Mai wandte sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen in einer eindringlichen TV-Ansprache an die Bürgerinnen und Bürger Europas. Dabei begann er mit einer überraschend ehrlichen Beobachtung: Viele Menschen empfinden die Europäische Union oft als etwas fad oder langweilig.

Diese Wahrnehmung rühre primär daher, dass die öffentliche Diskussion häufig von komplexen Handelsverträgen, bürokratischen Prozessen und trockenen Zahlen dominiert wird. Doch Van der Bellen machte deutlich, dass genau diese vermeintliche Langeweile in Wahrheit ein Zeichen von Stabilität und Verlässlichkeit ist. Die wirtschaftliche Basis Europas beruhe auf berechenbaren und vorhersagbaren Grundlagen, was gerade in Zeiten globaler Instabilität und internationaler Krisen ein unschätzbarer Vorteil sei. Er erinnerte zudem an die historischen Wurzeln dieses Projekts, insbesondere an die Schuman-Erklärung vom 9.

Mai 1950, welche die Grundlage für die heutige Union legte, indem sie die Kohle- und Stahlproduktion von Deutschland und Frankreich zusammenführte. Diese pragmatischen Anfänge waren zwar vielleicht wenig spektakulär, bildeten jedoch das Fundament für den dauerhaften Wohlstand des Kontinents. Über die wirtschaftlichen Aspekte hinaus betonte der Bundespräsident, dass Europa primär aus der Liebe zum Frieden entstanden sei.

Dass die Mitgliedstaaten seit nunmehr 76 Jahren keinen Krieg gegeneinander führen, bezeichnete er als eine einzigartige Zivilisationsleistung, auf die man mit Stolz blicken dürfe. Er rief dazu auf, einen neuen Europa-Patriotismus zu entwickeln, der nicht auf Ausgrenzung, sondern auf gemeinsamen Werten basiert. Dieser europäische Weg zeichne sich durch die strikte Einhaltung des Rechtsstaats aus, welcher die essenzielle Basis für ein geordnetes Zusammenleben bilde.

Zudem würdigte er die Freiheit zur individuellen Selbstentfaltung sowie die Gleichberechtigung von Frauen und Männern als Kernbestandteile der liberalen Demokratie. Van der Bellen warnte eindringlich davor, alte Nationalismen wiederzubeleben oder neue Mauern zu errichten, da dies keinerlei reale Probleme löse. Im Gegenteil: Europa sei aus der Ablehnung von Abgrenzung und dem Wunsch nach Kooperation geboren worden. Jeder Mensch, der diese liberalen Werte teilt, denke in seinen Augen im Grunde europäisch, unabhängig von seiner Herkunft.

Abschließend widmete sich der Staatschef den drängenden Herausforderungen der Zukunft und forderte ein mutigeres und entschlosseneres Handeln. Europa müsse seine Unabhängigkeit in strategischen Bereichen wie der Energieversorgung, der Verteidigung und insbesondere der Digitalisierung massiv ausbauen. In einer Welt, die von technologischen Umbrüchen geprägt ist, sah er die Europäische Union in einer Schlüsselrolle. Insbesondere im Umgang mit Künstlicher Intelligenz und den mächtigen globalen Technologiekonzernen wie OpenAI, Google, Microsoft, Meta oder Claude müsse Europa die Spielregeln aktiv mitgestalten und setzen.

Es gehe darum, den technologischen Fortschritt so zu lenken, dass er den menschlichen Werten dient und nicht zur Willkür fremder Regierungen oder Konzerninteressen führt. Van der Bellen appellierte an die Menschen, Europa mit Leidenschaft zu lieben und die Gemeinschaft aktiv zu stützen. Nur wenn die Bürger bereit seien, für ihre Union einzustehen und ihre Werte mutig zu verteidigen, werde Europa auch in Zukunft ein Ort der Freiheit und des Wohlstands bleiben.

Es sei die gemeinsame Pflicht, die liberalen Institutionen zu schützen und den Weg der Offenheit gegenüber dem Neuen und Anderen konsequent weiterzugehen





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