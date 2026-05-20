Nachdem Henrik Kristoffersen seine Karriere beendet hatte, setzte Marcel Hirschers Ski-Marke Van Deer-Red Bull Sports weiterhin auf Talente aus Norwegen. Hans Grahl-Madsen und Eirik Hystad Solberg waren die beiden Neuzugänge, welche zuletzt im Weltcup und Europacup starke Podestplätze erzielten.

Nachdem Henrik Kristoffersen Abschied genommen hatte, setzte Marcel Hirschers Ski -Marke Van Deer- Red Bull Sport s weiterhin auf Talente aus Norwegen . Hans Grahl-Madsen und Eirik Hystad Solberg waren die beiden Neuzugänge, welche zuletzt im Weltcup und Europacup starke Ergebnisse erzielten.

Der Ausrüster gab bekannt, dass Hans Grahl-Madsen für Van Deer bereits ab der Saison 2026/27 an den Start gehen wird. Hans wechselt von HEAD zu Van Deer, womit Kristoffersen nach seiner Trennung von Hirscher auf diese Marke fährt.

Außerdem gab Van Deer bekannt, dass Eirik Hystad Solberg eine weitere aufregende Verstärkung für den Weg nach vorne ist und für die nächste Generation norwegischer Skitalente steht. Beide Talente aus Norwegen, Hans Grahl-Madsen und Eirik Hystad Solberg, wurden bereits bei prominanten Auszeichnungen wie Olimpiade Winterspiele und Weltcup bekannt. Auch im Europacup brillierte Hans, indem er vier Siege in den Slalom und Riesentorlauf erzielte und Rang zwei in der Gesamtwertung belegte.

Eirik liegt auf Rang sieben bei den Slalom Olympia Winterspiele und hat mehrere Top Ten Ergebnisse im Slalomάρain osvojil. Van Deer holt damit nicht nur zwei vielversprechende Talente aus Norwegen ein, sondern auch eine große Zukunftshoffnung im Ski-Segment, die Talent des Eirik Hystad Solberg kontaktieren werden





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