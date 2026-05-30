Vampire: Furcht und Faszination seit Jahrhunderten

Ein Vampirologe erklärt die anhaltende Anziehungskraft der untoten Gestalten, ihre Geschichte und ihre moderne Bedeutung in Film und Theater.

In den letzten Jahren erleben Vampire eine bemerkenswerte Renaissance in Kinos und Theatern. Nach dem Oscar-Erfolg von 'Blood and Sinners' aus Hollywood schwappt die Begeisterung nun nach Europa zurück.

Die Wiener Festwochen präsentieren ein Stück auf dem 'Vampire's Mountain', und demnächst kommt ein neuer 'Dracula'-Film in die Kinos. Isabelle Huppert spielt die prachtvolle 'Blutgräfin', die sich mit Blutwurst nicht zufriedengibt. Die Faszination für diese untoten Wesen scheint ungebrochen. Der Medienwissenschaftler und Vampirologe Rainer Köppl erforscht seit Jahren, warum Vampire uns so sehr in den Bann ziehen.

Seine Antwort: Sie verkörpern sowohl unsere Ängste als auch unsere geheimen Wünsche. Der Vampir macht Grenzüberschreitungen, die uns nicht erlaubt oder noch nicht möglich sind: Er kehrt aus dem Jenseits zurück, besiegt den Tod und ist ungehorsam. Er repräsentiert Sex und Gewalt, alles, was wir lieben und fürchten. Im Gegensatz zum Zombie, der roh und grausig ist, ist der Vampir ein elegantes Wesen, dem man seine bösen Absichten nicht ansieht.

Aus dem unbeherrschbaren Übel wurde im Lauf der Zeit ein vornehmer Graf. Die Angst vor Vampiren ist jedoch viel älter als die Geschichten von Dracula oder Carmilla, die 1872 in einer Novelle von Joseph Sheridan Le Fanu in der Steiermark ihr Unwesen trieb. Der Vampirglaube nahm im 18. Jahrhundert manische Ausmaße an, besonders in den Randgebieten des Habsburgerreichs.

Die Menschen erklärten sich Epidemien mit Toten, die aus den Gräbern stiegen. Sie versuchten, sie zu erlösen, indem sie Pfähle ins Herz stießen, Köpfe abschnitten und Hände fesselten. Um verdächtige Gräber zu identifizierten, ließ man Pferde darüber springen - das waren große Friedhofspartys um Mitternacht. Maria Theresia schritt ein, verbot diese Machenschaften und entsandte ihren Leibarzt Gerard Van Swieten.

Er diagnostizierte den Vampirismus als Folge von Dummheit und forderte Schulbildung. Doch die Aufklärung gegen die Vampirmythen setzte sich nur langsam durch. Die literarische Verfeinerung des Vampirs begann 1816 mit John Polidoris 'Der Vampyr', der fälschlich Lord Byron zugeschrieben wurde. Am Ende des Jahrhunderts ließ sich Bram Stoker von der steirischen Carmilla zu 'Dracula' inspirieren.

Stoker schuf den Vampir, wie wir ihn heute kennen: mit der Schwäche für Sonnenlicht, einem genialen dramaturgischen Kniff. Die Deadline erzeugt Zeitdruck für beide Seiten. Von modernen Daywalkern wie Marvels Blade oder den glitzernden Vampiren aus Twilight hält Köppl wenig: Da geht der Motor verloren. Die anhaltende Faszination für Vampire zeigt, dass sie tief in unserer Kultur verwurzelt sind - als Symbole für Vergänglichkeit, Verlangen und den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse





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