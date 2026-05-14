VALIE EXPORT, die wohl bekannteste und einflussreichste lebende Künstlerin Österreichs, ist tot

Waltraud Lehner, bekannt als VALIE EXPORT, ist tot.Die weltbekannte Medien- und Performancekünstlerin, Filmemacherin und feministische Theoretikerin VALIE EXPORT ist am Donnerstag wenige Tage vor ihrem 86. Geburtstag in Wien gestorben. Das gab die VALIE EXPORT Stiftung gegenüber der APA bekannt.

Waltraud Lehner, bekannt als VALIE EXPORT, ist tot. Die weltbekannte Medien- und Performance künstler in, Film emacherin und feministische Theoretikerin VALIE EXPORT ist am Donnerstag wenige Tage vor ihrem 86.

Geburtstag in Wien gestorben. Das gab die VALIE EXPORT Stiftung gegenüber der APA bekannt. Geboren am 17. Mai 1940 in Linz als Waltraud Lehner wurde sie unter ihrem Künstlernamen die wohl bekannteste und einflussreichste lebende Künstlerin Österreichs und beeinflusste Generationen von Kunstschaffenden





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