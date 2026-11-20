Valentina Rings-Wanner qualifiziert sich als 70.-Startnummer erstmals für den zweiten Weltcup-Abfahrtsdurchgang. Die Tirolerin feiert in Hochgurgl ihr Heimdebüt mit neuen Zielen.

Valentina Rings-Wanner hat beim ersten Weltcupslalom der Saison im finnischen Levi eine der größten Überraschungen des alpinen Skiweltcups erreicht. Die 21-jährige Tirolerin bewies Nervenstärke und technische Präzision, um sich mit der Startnummer 70 für den zweiten Durchgang zu qualifizieren. Sie beendete das Rennen schlussendlich auf dem 23. Platz und sicherte sich damit ihre ersten Weltcuppunkte.

Dieses Resultat markiert einen Meilenstein in der Karriere der Athletin, da es ihr erstmals gelingt, bei einem Weltcuprennen Punkte zu sammeln. Der Erfolg öffnete ihr nicht nur die Tür zur nächsthöheren Konkurrenz, sondern änderte auch kurzfristig ihre Pläne für den Rest der Wintersaison. Rings-Wanner wechselt nun von der Europacup-Tour direkt zum Heimweltcup nach Hochgurgl.

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Kernfakten zum Start und Ergebnis in Finnland

Der Ausgangspunkt für diesen historischen Moment war die Startnummer 70 im ersten Durchgang in Levi. Under normal circumstances, eine solche Startposition im Slalom kaum Chancen auf den Einzug in den zweiten Durchgang bietet, da die Piste mit jedem Start weiter aufgerauht wird. Rings-Wanner widerlegte diese statistische Hürde durch eine konstant schnelle Laufzeit. Das Ergebnis von Rang 23 war für die Skirennläuferin selbst ein Schock, den sie so nicht vorhergesehen hatte.

"Damit habe ich nicht gerechnet. Mit Nummer 70 hast du normalerweise wenig Chancen", erklärte die Tirolerin nach dem Rennen ihrem 23. Platz. Dieses Statement unterstreicht, wie ungewohnt das Erreichte für die Athletin war. Dennoch beweist das Ranking, dass sie technisch in der Lage ist, sich im Feld der besten Läuferinnen der Welt zu behaupten, selbst unter schwierigen Startbedingungen.

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Neue Startplatzierung und geänderte Reisepläne

Der unmittelbare Effekt des Erfolgs in Finnland betrifft die weitere Saisonplanung der 21-Jährigen. Ursprünglich war Valentina Rings-Wanner mit Gepäck für mehrere Wochen in die finnische Region Lappland gereist. Dort hätte sie am Programm der bevorstehenden Europacup-Slaloms teilnehmen sollen, um weitere Erfahrungssätze zu sammeln. Der Gewinn der Weltcuppunkte machte diese Pläne hinfällig.

Durch ihre Leistung erhielt sie automatisch einen Startplatz für den Heimweltcup in Hochgurgl. Die Reisepläne mussten daher abrupt geändert werden. "Ich bin davon ausgegangen, dass ich oben bleibe. Jetzt habe ich halt den Koffer für Gurgl schon vorgepackt", erzählte sie dem Kurier. Dieser Wechsel bedeutet einen direkten Sprung zurück in ihre Heimat, wo sie am 4. Dezember beim Heimrennen in Hochgurgl an ihre Leistung aus Levi anschließen will.

Psychologische Hürden und Mentor Johannes Zöchling

Der Aufstieg in den Weltcup war für Valentina Rings-Wanner lange kein linearer Prozess. Die Tochter einer Niederländerin und eines Tiroler Skischulleiters galt bereits als Kind als vielversprechende Nachwuchstalentin. Der Kitzbüheler Skiclub nahm sie früh in den ÖSV-Kader auf. Auf der FIS-Ebene, der dritten Leistungsstufe im alpinen Skisport, gelangen ihr rasch erste Erfolge. Der weitere Weg zur Weltspitze verlief jedoch alles andere als problemfrei.

Besonders im Europacup konnte sie die hohen Erwartungen über einen längeren Zeitraum nicht erfüllen. Im vergangenen Winter gelangen ihr dort lediglich zwei Platzierungen unter den besten zehn. Diese ausbleibenden Ergebnisse wirkten sich stark auf ihr Selbstvertrauen aus. "Natürlich beginnst du da irgendwann zu zweifeln, ob du es überhaupt schaffst", erklärte sie. Der ÖSV-Cheftrainer Johannes Zöchling nutzt dieses Spannungsfeld humorvoll, um ihre mentale Stärke zu prüfen. Vor dem Start stellt er ihr wieder eine traditionelle Frage: "Bist du heute der Hugo oder der Boss?"

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Mentale Stärke und langfristige Ziele als Allrounderin

Um aus der Misere zu kommen, suchte Valentina Rings-Wanner im Jänner die Unterstützung einer Mentalbetreuerin. Diese Zusammenarbeit veränderte ihren Zugang zum Skifahren fundamental. "Diese Zusammenarbeit ist ein echter Gewinn. Das war das A und O", betonte sie. Eine zentrale Frage, mit der sie sich auseinandersetzte, war die reine Motivation: Sie fragte sich, ob sie Rennen fährt, um Ergebnisse zu erzielen, oder weil es ihr einfach Spaß macht.

Nach der vergangenen Saison verbrachte sie Tage allein im Tiefschnee von St. Anton. In dieser Stille wurde ihr bewusst, dass der Sport ihr riesigen Spaß macht. Diese Erkenntnis half ihr, den Weg zurück zu finden. Der 23. Platz in Levi bestätigte ihr, dass sie auf höchster Ebene mithalten kann. "Dieses Ergebnis war vor allem für den Kopf extrem wichtig. Weil ich jetzt endlich sehe, dass es möglich ist", so ihre Analyse.

Langfristig strebt die 21-Jährige größere Ziele als einzelne Platzierungen an. Sie möchte sich als Allrounderin etablieren und in mehreren Disziplinen, wie Riesentorlauf und Super-G, im Weltcup starten. Als Vorbild nennt sie die deutsche Skirennläuferin Emma Aicher. "Ich brauche die Abwechslung. Emma Aicher ist in der Hinsicht ein Vorbild, sie zeigt, dass es sehr wohl gehen kann, mehrere Disziplinen unter einen Hut zu bringen", sagte Rings-Wanner. Bis dahin bleibt der Fokus auf der Regularität im Slalom.