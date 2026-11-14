Vada Prosquill kritisiert Perfektionsdruck: Frauen brauchen bessere Strukturen

Unternehmerin Vada Prosquill warnt vor der Falle der Allmacht. Bei einem Event mit über 30 Speakerinnen diskutiert sie Female Leadership und finanzielle Unabhängigkeit.

Die expectation, dass Frauen beruflich und privat ohne jede Schwäche funktionieren müssen, stellt eine gefährliche Falle dar, wie Unternehmerin Vada Prosquill betont. Dieses strenge Ideal der ständigen Leistungsfähigkeit ignoriert die realen Grenzen menschlicher Kapazitäten. Prosquill erfährt diese Belastung derzeit hautnah, während sie versucht, ihre familiären Pflichten mit ihren unternehmerischen Ambitionen in Einklang zu bringen.

Der Preis der Allmachtsfiktion

Prosquill hat drei Jahre daran gearbeitet, ihr eigenes Unternehmen aufzubauen. Nun muss sie feststellen, dass der Aufbau dieser beruflichen Existenz mit der Planung einer Familie kollidiert. Aktuell beschäftigt sie vor allem eine Mitarbeiterin vorübergehend still. Diese Entscheidung ist keine leichte, sondern eine direkte Konsequenz aus den strukturellen Hürden, die sie im Alltag bewältigen muss.

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Zu den größten Hindernissen zählen die strengen Regeln beim Kinderbetreuungsgeld. Die bestehenden Zuverdienstgrenzen schränken ihre wirtschaftliche Handlungsfähigkeit massiv ein. Prosquill erklärt, dass dies für sie ganz konkret bedeutet, im kommenden Jahr wirtschaftlich zurückstecken zu müssen. Diese finanzielle Einbuße ist eine direkte Folge der aktuellen Gesetzgebung und nicht etwa mangelnder unternehmerischer Leistung.

Kritik an bestehenden Unterstützungssystemen

Obwohl die finanzielle Unterstützung des Staates wichtig ist, reicht sie laut Prosquill nicht aus, um den tatsächlichen Bedarf abzudecken. Die aktuellen Modelle zwingen Mütter dazu, zwischen voller beruflicher Entfaltung und finanzieller Absicherung zu wählen. Dies widerspricht dem Wunsch nach einer modernen, ausgewogenen Arbeitswelt.

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Die Unternehmerin argumentiert, dass Frauen nicht lernen müssen, noch mehr zu stemmen. Stattdessen sind grundlegende strukturelle Veränderungen erforderlich. Das bestehende System belohnt nicht die Vereinbarkeit, sondern bestraft sie durch bürokratische und finanzielle Fallstricke. Prosquill fordert daher, dass Frauen nicht ständig über ihre Grenzen gehen müssen, um erfolgreich zu sein.

Dialog über Female Leadership und KI

Diese Themen stehen im Mittelpunkt eines größeren Diskurses, in dem über Female Leadership, finanzielle Unabhängigkeit, moderne Arbeitswelten und künstliche Intelligenz gesprochen wird. Auf einer entsprechenden Veranstaltung sind über 30 Speakerinnen eingeladen, um diese kritischen Punkte zu erörtern. Der Fokus liegt darauf, neue Wege aufzuzeigen, wie Frauen ihren Weg im Berufsleben finden können.

Der Austausch auf solchen Plattformen ist entscheidend, um aus der Isolation Einzelner kollektive Lösungsansätze zu entwickeln. Prosquills Erfahrung ist kein Einzelfall, sondern spiegelt die Realität vieler Gründerinnen wider. Durch den offenen Dialog sollen Mechanismen identifiziert werden, die den Erfolg von Frauen nicht von ihrer Fähigkeit zur Überarbeitung abhängig machen.

Bedarf an strukturellen Veränderungen

Das Fazit der Diskussionen lautet klar: Wir brauchen Strukturen und ein neues Verständnis von Erfolg. Es geht nicht darum, die Leistungen der Frauen weiter zu steigern, sondern die Rahmenbedingungen anzupassen. Nur so kann eine echte finanzielle Unabhängigkeit und berufliche Zufriedenheit erreicht werden.

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Die aktuellen Hürden wie die Zuverdienstgrenzen sind dabei nur ein sichtbarer Teil eines größeren Problems. Bis sich die Rahmenbedingungen ändern, bleiben Unternehmerinnen wie Vada Prosquill gezwungen, individuelle Kompromisse einzugehen. Der Ruf nach Veränderung wird dabei immer lauter, da die alten Muster der Leistungsgesellschaft der modernen Realität nicht mehr gerecht werden.