UV-Strahlung, Sonnencreme und Sonnenbrand

UV-Strahlung kann Haut und Augen schädigen, das legt die ÖGK in einem neuen Artikel aus. Gesunde Menschen sollten rund eine Teelöffel Sonnencreme pro Körperteil anwenden und die Mittagssonne zwischen 12 und 16 Uhr meiden.

UV-Strahlung kann Haut und Augen schädigen. Die ÖGK erklärt, wie viel Sonnencreme nötig ist, warum Kinder besonders geschützt werden müssen – und wann Muttermale ärztlich abgeklärt werden sollten.

Sobald die Temperaturen steigen, zieht es viele Menschen in Vorarlberg wieder ins Freie. Doch mit der Sonne steigt auch die Belastung durch UV-Strahlung. Ungeschützte UV-Strahlung kann laut Österreichischer Gesundheitskasse (ÖGK) nicht nur verschiedene Arten von Hautkrebs begünstigen, sondern auch vorzeitige Hautalterung und Augenkrankheiten. Besonders wichtig sei daher, Sonnencreme richtig und regelmäßig anzuwenden.

Beim Sonnenschutzmittel kommt es laut ÖGK auf einen ausreichend hohen Lichtschutzfaktor für den jeweiligen Hauttyp an. Entscheidend ist nicht nur der LSF, sondern auch die Menge. Als Faustregel gilt ein Teelöffel Sonnencreme pro Körperteil. Besonders gefährdete Stellen wie Nasenrücken, Lippen, Ohren, Hände und Unterarme sollten gründlich eingecremt werden.

Kinder sind laut ÖGK besonders empfindlich gegenüber UV-Strahlung. Schon wenige starke Sonnenbrände in jungen Jahren können das Risiko für spätere Hauterkrankungen deutlich erhöhen. Albert Pinc empfiehlt, dass Kinder sich möglichst im Schatten aufhalten. Vorrang sollte dabei haben, eine Kopfbedeckung und eine Sonnenbrille mit UV-Filter tragen und die Mittagssonne zwischen 12 und 16 Uhr möglichst meiden sollten.

Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor sollen rund 30 Minuten vor dem Aufenthalt in der Sonne aufgetragen werden. Bei Kleinkindern unter drei Jahren sollte direkte Sonnenexposition laut ÖGK möglichst stark begrenzt werden. Viele Menschen befürchten, dass konsequenter Sonnenschutz mit hohem Lichtschutzfaktor die Vitamin-D-Bildung verhindert. Laut ÖGK ist diese Sorge unbegründet.

Studien hätten gezeigt, dass selbst Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50+ die UV-Strahlung nicht vollständig abschirmt.nappointmentapp_id | appointment_time | customer_id | admin_id | reminders.no_reminders | reminders.auto_remind | reminders.by_minute | reminders.sms_alert | reminders.email_alertmany Menschen erkranken jährlich mehrere tausend an Hautkrebs. Besonders gefährlich ist der schwarze Hautkrebs, das maligne Melanom. Davon gibt es in Österreich laut ÖGK jährlich etwa 1.500 bis 1.700 Fälle. Die häufigste Ursache für Hautkrebs ist laut Alice Pinc UV-Strahlung durch Sonne oder Solarien.

Mehrere Risikofaktoren sind ein heller Hauttyp, genetische Veranlagung und eine hohe Anzahl von Muttermalen. Menschen mit hellem Hauttyp oder genetischer Vorbelastung sollten ihre Haut regelmäßig kontrollieren. Muttermale sollten beobachtet werden, wenn sie sich verändern – etwa durch Asymmetrie, unregelmäßige Ränder, ungleichmäßige Färbung oder eine Zunahme in Größe, Dichte oder Umfang. In solchen Fällen empfiehlt die ÖGK, ärztlichen Rat einzuholen





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