UV-Index im Winter: Warum Sonnencreme auch bei Schnee wichtig sein kann

Im Winter kann UV-Strahlung auf Schnee stark sein. Entscheidend für den Sonnenschutz sind UV-Index, Höhenlage und Zeit im Freien.

Wer denkt bei Schnee, Frost und eisigem Wind schon an Sonnencreme? Dabei kann die UV-Strahlung gerade in dieser Jahreszeit überraschend stark sein, besonders in den Bergen und auf hellen, schneebedeckten Flächen. Ob Sonnenschutz nötig ist, entscheidet nicht die Jahreszeit, sondern der sogenannte UV-Index.

Der UV-Index gibt an, wie stark die sonnenbrandwirksame UV-Strahlung an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit ist. Wer den aktuellen Wert im Blick behält, kann besser einschätzen, wie lange ungeschützte Aufenthalte im Freien vertretbar sind.

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Warum der UV-Index im Winter oft niedrig ausfällt

Der UV-Index erreicht im Winter in unseren Breiten häufig nicht die sonnenbrandwirksame Grenze. An dunklen, trüben Tagen fällt die UV-Strahlung meist geringer aus als an klaren Tagen. Wer an einem grauen Novembermorgen nur kurz zum Bäcker geht, muss deshalb in der Regel nicht zur Sonnencreme greifen.

Anders sieht es aus, sobald sich die Bedingungen ändern. Mit zunehmender Höhe steigt die UV-Belastung, und in Gebirgsregionen kann die Wintersonne deutlich mehr Kraft haben, als viele Menschen vermuten. Die geplante Zeit im Freien spielt dabei eine ebenso große Rolle wie der aktuelle Messwert.

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Schnee reflektiert UV-Strahlung auf die Haut

Schnee reflektiert einen großen Teil der Sonnenstrahlung, sodass die Haut zusätzlich von dieser Reflexion getroffen wird. Beim Skifahren, Rodeln oder Winterwandern kann deshalb auch bei eisigen Temperaturen ein Sonnenbrand entstehen. Gerade Gesicht, Lippen und Hals sind dabei oft ungeschützt.

Für solche Aktivitäten empfiehlt sich ein Sonnenschutzmittel mit mindestens Lichtschutzfaktor 30. Bei intensiver Belastung ist ein Produkt mit LSF 50+ die bessere Wahl. Kälte schützt die Haut nicht vor UV-Strahlung, auch wenn sie sich dabei nicht unbedingt nach Sonne anfühlt.

Schutz vor UVA-Strahlen und Hautalterung

Sonnenschutz soll nicht nur vor Sonnenbrand bewahren, sondern auch dabei helfen, die Haut möglichst lange jung zu halten. Dahinter steckt ein wissenschaftlicher Zusammenhang, denn UVA-Strahlen dringen tiefer in die Haut ein als andere Strahlen und können das Bindegewebe schädigen.

Langfristig begünstigt dieser Effekt die Entstehung von lichtbedingter Hautalterung. Wer seine Haut konsequent schützen möchte, kann deshalb ganzjährig einen Breitband-Sonnenschutz verwenden, also auch im Winter und an bewölkten Tagen.

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Welche Faktoren bei der Entscheidung zählen

Drei Faktoren bestimmen vor allem, ob Sonnencreme notwendig ist: der aktuelle UV-Index, die Höhenlage und die geplante Zeit im Freien. Die Jahreszeit und die Außentemperatur allein sind dafür kein verlässlicher Maßstab.

Wer etwa in den Bergen einen ganzen Tag auf der Piste verbringt, sollte den UV-Index vorab prüfen und den Schutz entsprechend anpassen. Bei kurzen Wegen im Alltag ist die Belastung dagegen in der Regel deutlich geringer, sofern der Index entsprechend niedrig bleibt.