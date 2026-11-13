Usurpator Demo: Reigen Games startet kostenlosen Test auf Steam

Das Studio Reigen Games hat die kostenlose Demo für das Ritter-Extraktionsspiel Usurpator auf Steam veröffentlicht. Sebastian Nussbaumer und Martin Keppelinger präsentieren ihr neues Konzept nach jahrelanger Entwicklung.

Das Zwei-Mann-Studio Reigen Games hat mit dem Titel Usurpator ein neues Kapitel in der Welt der Ritter-Computerspiele aufgeschlagen. Die Entwickler Sebastian Nussbaumer aus Dornbirn und Martin Keppelinger aus Salzburg stellen ab sofort eine kostenlose Spielversion auf der Plattform Steam zur Verfügung. Diese Demo markiert den offiziellen Startpunkt für den öffentlichen Test des ambitionierten Projekts, das nach intensiven Überarbeitungen sein ursprüngliches Design radikal verändert hat.

Konzeptwechsel und neues Gameplay

Usurpator wird jetzt als vielfältiges Spielerlebnis präsentiert, das das frühere Konzept eines reinen Multiplayer-Slashers ablöst. Spieler betreten allein oder gemeinsam mit Freunden gefährliche mittelalterliche Welten, um Monster und andere Kämpfer zu bekämpfen. Der Fokus liegt auf dem sogenannten Extraction-Prinzip, bei dem die Nutzer wertvolle Beute sammeln und lebend entkommen müssen, um ihren Fund behalten zu können. Dies wird mit anspruchsvollen Schwertkämpfen, einer tiefgreifenden Charakterentwicklung und der Möglichkeit zur Herstellung eigener Ausrüstung kombiniert.

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Geschichte und Rückschläge der Entwicklung

Die Wurzeln dieses Projekts reichen weit zurück, da Nussbaumer und Keppelinger bereits seit 2014 in ihrer Freizeit an diesem Herzensprojekt arbeiten. Ursprünglich sollte Usurpator ein knallharter Online-Konkurrent werden, bei dem schwer gepanzerte Ritter in Arenen gegeneinander antreten. Eine geplante Kickstarter-Kampagne scheiterte jedoch an der Zielerreichung, und der für Anfang 2021 vorgesehene Release blieb aus. Trotz dieser Hürden und zahlreicher Änderungen haben die beiden Entwickler nie aufgegeben.

Feedbackkultur und Community-Einbindung

Die Entwickler äußern in einem aktuellen Reddit-Beitrag große Zuversicht, da sie den Eindruck haben, dass sich die Dinge nun endlich in die richtige Richtung bewegen. Sie bitten die Spielergemeinde explizit um ehrliche und kritische Rückmeldungen, anstatt nur Lob zu erhalten. Das Ziel ist es, zu erfahren, was im Spiel frustriert oder schlecht funktioniert, um gezielte Verbesserungen vorzunehmen. Dieses transparente Vorgehen soll helfen, das Spiel langfristig von innen heraus besser zu machen.

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Zeitplan und zukünftige Meilensteine

Die aktuelle kostenlose Demo ist seit dem 10. November im Rahmen des Ancient Costume Game Festival 2026 auf Steam verfügbar. In dieser Testphase werden unter anderem überarbeitete Kämpfe, verbesserte Einstiegsmöglichkeiten und zusätzliche Spielmodi mit Teamduellen für bis zu vier Spieler pro Mannschaft vorgestellt. Die Demo steht nur noch bis zum 24. November zur Verfügung, bevor der öffentliche Playtest fortgesetzt wird.

Ausblick auf Early Access 2027

Für das kommende Jahr 2027 ist die Veröffentlichung von Usurpator im Early Access-Modus geplant. In dieser Phase wird die Entwicklung des Spiels eng mit der Community zusammenarbeiten, um Inhalte kontinuierlich weiterzuentwickeln und anzupassen. Dieser Schritt folgt auf die lange Phase der internen Arbeit und der erfolgreichen Neuausrichtung des Konzepts. Reigen Games nutzt die aktuelle Demo als letzte Chance, vor dem Start von Early Access wichtige Schwachstellen zu identifizieren und zu beheben.