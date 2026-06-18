Usbekistans WM-Debüt: Außenseiter gegen Kolumbien in der Höhe von Mexiko-Stadt

Usbekistan feiert sein WM-Debüt gegen den Favoriten Kolumbien im Aztekenstadion. Trainer Fabio Cannavaro setzt auf die Zähigkeit seiner Mannschaft, die in der Qualifikation nur eine Niederlage hinnehmen musste.

Usbekistan steht vor einem historischen Moment: Zum ersten Mal in der Geschichte des usbekischen Fußballs nimmt die Nationalmannschaft an einer Weltmeisterschaft teil. Das Debüt fällt jedoch denkbar schwer aus, denn in der Höhenlage von Mexiko-Stadt treffen die Zentralasiaten auf den hoch favorisierten südamerikanischen Vertreter Kolumbien .

Die Partie im legendären Aztekenstadion verspricht nicht nur aufgrund der unterschiedlichen Spielweisen Spannung, sondern auch wegen der Atmosphäre, die von Zehntausenden kolumbianischen Fans geprägt sein wird. Die Mannschaft von Trainer Fabio Cannavaro, dem Weltmeister von 2006, geht als Außenseiter ins Rennen, doch genau diese Rolle könnte den Usbeken Flügel verleihen. Die Qualifikation zur WM war für Usbekistan eine beeindruckende Reise. In 16 Spielen gab es lediglich eine Niederlage, was die enorme Konstanz und den Teamgeist der Mannschaft widerspiegelt.

Vor allem die Defensive um Kapitän Otabek Shukurov agierte äußerst stabil, während im Angriff die Torgefahr von Eldor Shomurodov und Jasurbek Yakhshiboev für die nötigen Treffer sorgte. Seit Oktober 2025 steht Fabio Cannavaro an der Seitenlinie, der mit seiner Erfahrung und seinem taktischen Verständnis neue Impulse setzen konnte. Der Italiener betont immer wieder die besondere Mentalität seiner Spieler: Usbeken sind zäh und geben niemals auf. Gegen sie zu spielen, ist eine echte Qual.

Diese Einstellung könnte gegen Kolumbien der Schlüssel sein, um die defensiven Strukturen zu wahren und auf Umschaltmomente zu lauern. Cannavaro, der selbst als Spieler alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt, vermittelt seiner Mannschaft vor allem eines: Sie sollen das Spiel genießen. Die Möglichkeit, bei einer WM zu spielen, ist nicht alltäglich, und gerade in einer Gruppe mit Portugal, Kolumbien und einem weiteren Gegner müssen sich die Usbeken vor niemandem verstecken.

Auf der Gegenseite steht Kolumbien unter Trainer Nestor Lorenzo, der auf eine Reihe von Starspielern zurückgreifen kann. Das Offensivtrio mit Luis Diaz, Kapitän James Rodriguez und Luis Suarez gilt als eines der gefährlichsten des Turniers. Diaz, der bei Liverpool glänzt, bringt Tempo und Dribbelstärke mit, während James Rodriguez nach seiner Rückkehr in die Nationalmannschaft wieder an alte Erfolge anknüpfen will. Luis Suarez, mittlerweile 37 Jahre alt, ist immer noch für Tore gut und weiß, wie man wichtige Spiele entscheidet.

Kolumbien hat in der Südamerika-Qualifikation starke Leistungen gezeigt und reist mit dem Ziel ins Turnier, mindestens das Achtelfinale zu erreichen. Die Unterstützung der Fans im Aztekenstadion, das für seine laute und leidenschaftliche Atmosphäre bekannt ist, wird ihnen zusätzlichen Rückenwind geben. Dennoch darf man die Gefahr nicht unterschätzen, die von einem ukrainischen Nationalteam ausgeht, das mit nichts zu verlieren hat.

Usbekistan hat in der Vergangenheit bewiesen, dass es gegen favorisierte Mannschaften bestehen kann, und wird alles daransetzen, den kolumbianischen Angriffswirbel zu unterbrechen. Die Partie verspricht also nicht nur aufgrund der Höhenlage eine Herausforderung zu werden, sondern auch aufgrund der taktischen Finesse beider Teams





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