USA ziehen sich aus Klimapolitik zurück, Erwärmung auf 2,8 Grad

Der UNEP-Bericht warnt vor 2,8 Grad Erwärmung. Trumps Klimarückzug erhöht Emissionen massiv, während Experten eine unzureichende Politik kritisieren.

Die Vereinigten Staaten nehmen unter der Regierung von Donald Trump erneut massiv an der internationalen Klimapolitik teil, indem sie sich von Abkommen wie dem Pariser Klimaabkommen abmelden und eigene Schutzmaßnahmen rückgängig machen. Dies hat direkte negative Auswirkungen auf die globale Prognose zur Erderwärmung, wie der jüngste Emissions Gap Report des UNO-Umweltprogramms ( UNEP) deutlich macht. Der Bericht warnt, dass die Welt ohne zusätzliche Maßnahmen bis zum Jahr 2100 auf eine Temperaturerhöhung von 2,6 bis 2,8 Grad Celsius zusteuert. Dies verfehlt das im Pariser Abkommen festgelegte Ziel einer Begrenzung auf 1,5 Grad erheblich.

Steigende Emissionen durch Kohle und Rückzug

Der Anstieg der Treibhausgasemissionen in den USA fiel im vergangenen Jahr höher aus als in jedem anderen Staat der Welt. Laut den Angaben des UNO-Umweltprogramms stießen die USA um 133 Megatonnen CO2-Äquivalent mehr aus als im Vorjahr. Dieser drastische Anstieg wird auf einen steigenden Strombedarf und den verstärkten Einsatz von Kohlekraftwerken zurückgeführt. Die US-Regierung beteiligt sich nicht aktiv an den aktuellen Beratungen, sondern schickt lediglich eine Delegation des US-Kongresses zur UNO-Konferenz. Die USA sind unter Präsident Donald Trump erneut aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten und haben sich weitgehend aus der internationalen Klimapolitik zurückgezogen.

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Politischer Kurswechsel und regulatorische Lockerungen

Die klimapolitische Kehrtwende in den USA wird durch konkrete politische Entscheidungen vorangetrieben, die als aggressiv und umfassend beschrieben werden. Präsident Donald Trump, der den Klimawandel wiederholt als größten Betrug bezeichnet, treibt den Ausbau fossiler Energieträger voran, während Förderprogramme für erneuerbare Energien zurückgefahren werden. Im September hob der Chef der Umweltbehörde EPA, Lee Zeldin, einen Großteil der unter Präsident Joe Biden eingeführten Treibhausgasvorschriften für Kohle- und Gaskraftwerke auf. Kurz vor den Kongresswahlen verkündete Trump zudem weitreichende Lockerungen der Methan-Regeln für die Öl- und Gasindustrie.

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Expertenwarnung und internationale Kritik

Der Climate Action Tracker (CAT) stuft die aktuelle Klimapolitik der USA als äußerst unzureichend ein, was ihre schlechteste Bewertung aller Zeiten darstellt. Finn Hossfeld, US-Experte beim New Climate Institute, betont, dass die US-Regierung den Abbau von Klimaschutzzielen weiter vorantreibe. Die Experten sind der Auffassung, dass Washingtons Kurs völlig unvereinbar mit der 1,5-Grad-Grenze ist. Würden alle Staaten ähnlich handeln, würde die globale Temperatur laut CAT-Berechnungen bis zum Ende des Jahrhunderts um bis zu vier Grad Celsius steigen. Dennoch weist UNEP-Chefin Inger Andersen darauf hin, dass die Verantwortung nicht einem einzigen Land allein zugewiesen werden darf, da alle Staaten, insbesondere die G20-Mitglieder, ihre Emissionen schrittweise senken müssen.

Auswirkungen und Hoffnungen durch interne Wahlen

Die Folgen des Klimawandels sind in den USA bereits deutlich spürbar, da das Land in diesem Jahr den heißesten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor mehr als 130 Jahren verzeichnete. Trotz dieser Realität und der gesundheitsschädlichen Wirkung von Treibhausgasen, die die EPA 2009 anerkannte, wird diese Entscheidung nun für ungültig erklärt. Dennoch gibt es politische Hoffnungen auf eine Besserung der Lage. Martin Kaiser, Vorstand von Greenpeace Deutschland, verweist darauf, dass der Sieg der US-Demokraten bei den Kongresswahlen und einigen Gouverneurswahlen die Dynamik für den Ausbau der Erneuerbaren und der E-Mobilität in vielen Bundesstaaten wiederbeleben könnte. Deutschland und Europa sollten daher auf Allianzen mit von Demokraten dominierten Bundesstaaten setzen, um der COP31 neue positive Dynamik zu verleihen.