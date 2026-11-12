USA verzichten auf U17-Weltmeisterschaft in Katar

Der US-Fußballverband verzichtet auf die U17-Weltmeisterschaft in Katar. Grund ist die Sicherheitslage im Nahen Osten samt Reisewarnung.

Der US-Fußballverband hat seine Teilnahme an der U17-Weltmeisterschaft in Katar überraschend abgesagt. Die Entscheidung betrifft das Nachwuchsturnier, bei dem die Nationalmannschaft der USA nun nicht mehr antreten wird. Als Grund nannte der Verband die angespannte Sicherheitslage im Nahen Osten.

Wie die Medien 'The Athletic' und ESPN übereinstimmend berichten, wurden die Nachwuchsspieler am Mittwoch in einem Schreiben über den Beschluss informiert. Darin kündigte der Verband an, sowohl das geplante Vorbereitungslager als auch die Teilnahme an der Weltmeisterschaft zu streichen.

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Reisewarnung des US-Außenministeriums als Auslöser

Das US-Außenministerium hat Katar aufgrund der anhaltenden Konflikte im Nahen Osten in die Warnstufe drei eingestuft. Die Behörde fordert US-Bürger damit auf, Reisen in das Land wegen der Gefahr bewaffneter Auseinandersetzungen zu überdenken.

Die Reisewarnung ist für den US-Fußballverband offenbar entscheidend gewesen. Der Verband verwies in seinem Schreiben ausdrücklich auf den Reisehinweis der Stufe drei für Katar sowie auf die damit verbundenen Anweisungen für Botschaftsmitarbeiter und deren Familien.

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Aus Sicht des Verbands ergab sich daraus die Konsequenz, dass die eigene Mannschaft das Turnier nicht mehr bestreiten kann. Die Entscheidung betrifft somit nicht nur den Wettkampf selbst, sondern auch die gesamte Vorbereitung der Nachwuchsspieler.

Verband stellt Sicherheit der Spieler in den Mittelpunkt

Der US-Fußballverband begründete den Rückzug mit dem Schutz seiner Nachwuchsspieler. Gleichzeitig betonte der Verband, dass die Sicherheit der Spieler an erster Stelle stehe.

In seiner Stellungnahme erklärte der Verband, dass das Wohlergehen der Spieler und Mitarbeiter stets oberste Priorität habe. Diese Formulierung zeigt, dass die Verantwortlichen die Entscheidung als Fürsorgepflicht gegenüber der jungen Mannschaft verstehen.

Eine Stellungnahme der Organisatoren oder des Weltverbands zu dem Rückzug der USA lag in den vorliegenden Berichten nicht vor. Damit bleibt offen, wie das Turnier auf den Verzicht des amerikanischen Teams reagiert.

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Turnier in Katar mit 48 Nationen

Die U17-Weltmeisterschaft soll am 19. November beginnen und bis zum Finale am 13. Dezember andauern. Insgesamt 48 Nationen kämpfen in dieser Zeit um den Titel.

Katar ist von 2025 bis 2029 als jährlicher Gastgeber des Turniers vorgesehen. Für die Gastgeberrolle ist damit ein langfristiger Zeitraum festgelegt, der nun von der Absage der USA überschattet wird.

Auch Österreich wird bei der Endrunde fehlen. Nach dem Finaleinzug im vergangenen Jahr verpasste die ÖFB-Auswahl die Qualifikation und muss die Weltmeisterschaft von zu Hause aus verfolgen.