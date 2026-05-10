USA verweigern iranischem WM-Team Visa für WM-Start

Nach Angaben aus Teheran haben die USA der iranischen Fußball-Nationalmannschaft keine Visa erwidert, um an der Weltmeisterschaft in diesem Sommer teilzunehmen. Das Team wird am 15. Juni gegen Neuseeland in die WM starten. Weitere Gegner in der Gruppe G sind Belgien und Ägypten. Der iranische Nationaltrainer, Tadsch, strebt ein Treffen mit FIFA-Chef Gianni Infantino und FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström in Zürich an, um über die Angelegenheit zu beraten. Er sieht auch eine Möglichkeit eines Treffens mit den FIFA-Vertretern in der Türkei vor.

Die USA haben der iranischen Fußball -Nationalmannschaft nach Angaben aus Teheran keine Visa erwidert, um an der Welt meisterschaft in diesem Sommer teilzunehmen. Das Team wird am 15.

Juni gegen Neuseeland in die WM starten. Weitere Gegner in der Gruppe G sind Belgien und Ägypten. Der iranische Nationaltrainer, Tadsch, strebt ein Treffen mit FIFA-Chef Gianni Infantino und FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström in Zürich an, um über die Angelegenheit zu beraten. Er sieht auch eine Möglichkeit eines Treffens mit den FIFA-Vertretern in der Türkei vor





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