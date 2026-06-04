USA verschärfen Sanktionen: Internationale Konzerne fliehen aus Kuba

Die US-Sanktionen gegen Kuba führen zu einer Welle von Unternehmensabwanderungen, darunter Banken, Hotelketten und Reedereien. Die kubanische Wirtschaft steht vor einer schweren Krise, die als die schlimmste seit Jahrzehnten gilt.

Die USA verschärfen ihre Sanktionen gegen Kuba immer weiter, was zum Rückzug zahlreicher internationaler Unternehmen von der Karibikinsel führt. Dieser Schritt ist Teil der Politik des maximalen Drucks, die US-Präsident Donald Trump seit Jänner 2026 verfolgt.

Die kubanische Regierung steht dadurch vor einer schweren Wirtschaftskrise, die Experten zufolge die schlimmste seit Jahrzehnten sein könnte. Am 1. Mai 2026 erließ die Trump-Regierung neue sekundäre Sanktionen gegen Firmen, die mit dem kubanischen Militär- und Unternehmenskonglomerat Gaesa zusammenarbeiten. Gaesa ist in vielen Schlüsselsektoren der kubanischen Wirtschaft aktiv, darunter Tourismus, Bergbau und Finanzen.

Die Sanktionen zielen darauf ab, den wirtschaftlichen Druck auf die kommunistische Regierung zu erhöhen und sie zu politischen Zugeständnissen zu zwingen. Die USA bezeichnen Kuba als außergewöhnliche Bedrohung für ihre nationale Sicherheit, was als Begründung für die strengen Maßnahmen dient. Die Auswirkungen der Sanktionen sind bereits deutlich spürbar. Die kubanische Zentralbank gab bekannt, dass Zahlungen mit Visa- und Mastercard ab Samstag nicht mehr möglich sein werden.

Grund ist der Rückzug einer ausländischen Bank, die Transaktionen mit den Kreditkarten abwickelte. Diese Bank, deren Name nicht genannt wurde, beendete ihre Geschäfte mit Kuba aufgrund der US-Sanktionen. Auch internationale Hotelketten ziehen sich zurück. Die spanische Meliá-Gruppe beendet ihre Geschäftstätigkeit in 15 von 34 Hotels auf der Insel mit sofortiger Wirkung.

Iberostar, ebenfalls aus Spanien, steigt bei 12 von 18 Hotels aus. Die indonesische Kette Archipelago International und die kanadische Blue Diamond kündigten ebenfalls ihren Rückzug an. Diese Hotels wurden gemeinsam mit Gaesa betrieben, was die direkten Auswirkungen der Sekundärsanktionen zeigt. Im Frachtverkehr haben Reedereien wie CMA CGM und Hapag-Lloyd die Lieferungen nach Kuba vorübergehend eingestellt.

Hapag-Lloyd prüft noch die Folgen der neuen Sanktionen. Die kubanische Wirtschaft leidet massiv unter diesen Entwicklungen. Der kubanische Ökonom Daniel Torralbas bezeichnete die Situation als verheerend. Die kurz- und mittelfristigen Auswirkungen des Weggangs internationaler Unternehmen seien drastisch.

Das Jahr 2026 könnte laut Torralbas zum schlimmsten Wirtschaftsjahr in Kuba seit 70 Jahren werden. Der Tourismussektor, eine wichtige Einnahmequelle, steht vor dem Zusammenbruch. Auch die Energieversorgung ist gefährdet, da die USA ein Ölembargo verhängt haben. Die kanadische Bergbaufirma Sherritt zog sich bereits aus Kuba zurück.

Die Kombination dieser Maßnahmen führt zu einer schweren Versorgungskrise. Die kubanische Regierung versucht gegenzusteuern, aber die internationalen Sanktionen schränken ihre Handlungsfähigkeit stark ein. Die USA zeigen keine Bereitschaft, die Sanktionen zu lockern, solange Kuba keine politischen Reformen durchführt. Dieser Konflikt hat weitreichende Folgen für die Bevölkerung, die unter Engpässen bei Lebensmitteln, Medikamenten und Treibstoff leidet.

Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Situation mit Sorge, doch konkrete Hilfsmaßnahmen bleiben bislang aus





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