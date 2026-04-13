USA verhängen Seeblockade in der Straße von Hormus: Eskalation im Persischen Golf?

Die USA haben eine Blockade der Straße von Hormus angekündigt, was zu Spannungen und Kritik aus China und der internationalen Gemeinschaft führt. Der Schritt folgt auf gescheiterte Verhandlungen mit dem Iran und zielt darauf ab, den Ölhandel zu kontrollieren. Die Lage ist angespannt, da die Blockade die globale Schifffahrt gefährdet und die Energiepreise beeinflusst.

Die von den USA geplante Blockade der Straße von Hormus sollte Berichten zufolge am Montagnachmittag in Kraft getreten sein. Unklar blieb zunächst, ob das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (CENTCOM) tatsächlich seit 16.00 Uhr (MESZ) Schiffe an der Durchfahrt durch die Meerenge hinderte. US-Präsident Donald Trump drohte indes auf seiner Plattform Truth Social allen iranischen Schnellbooten mit der Zerstörung. Er schrieb: Wenn sich eines dieser Schiffe unserer Blockade auch nur nähert, wird es sofort eliminiert. Trump fügte hinzu, das Militär werde dasselbe Tötungssystem einsetzen, das gegen die Drogendealer auf Booten verwendet wird. Damit spielte er auf die Luftangriffe auf Boote mutmaßlicher Drogenschmuggler vor der Küste Venezuelas an.

CENTCOM hatte zuvor erklärt, die Armee werde allen Schiffen die Durchfahrt durch die Straße von Hormus untersagen, die iranische Häfen und Küstengebiete anlaufen oder von dort auslaufen. Freie Durchfahrt solle es dagegen für alle anderen Schiffe geben, etwa Öltanker. Laut CENTCOM gilt die Teilblockade für alle iranischen Häfen am Persischen Golf und am Golf von Oman. Die iranische Militärführung warf den USA daraufhin Piraterie vor.

Trump hatte die Blockade nach dem Scheitern direkter Verhandlungen mit dem Iran am Wochenende in Pakistan angekündigt. Als Grund nannte er Teherans Weigerung, Zugeständnisse beim iranischen Atomprogramm zu machen. Mit der Seeblockade beabsichtigte Trump, den Iran daran zu hindern, Gebühren von Reedereien für die Durchfahrt durch die Meerenge zu erheben und gleichzeitig die Öleinnahmen des Landes zu beschneiden. Dies sollte den Druck auf Teheran erhöhen, da der Iran einer der größten Ölproduzenten der Welt ist. Die Straße von Hormus ist daher von entscheidender Bedeutung für den Export von Öl an internationale Märkte.

Seit Kriegsbeginn am 28. Februar mit US-israelischen Angriffen auf den Iran hatte dieser die für den Öltransport wichtige Meerenge vor seiner Küste blockiert. Die Durchfahrt von Tankern kam praktisch zum Erliegen. Durch die Meerenge verlaufen normalerweise rund ein Fünftel der weltweiten Öl- und Flüssiggastransporte. Die Energiepreise stiegen weltweit, was auch Trump unter Druck setzte. Am Mittwoch hatten sich die USA und der Iran auf eine zweiwöchige Waffenruhe geeinigt, die Trump an die Öffnung der Meerenge knüpfte. Trump wies am Sonntag seine Streitkräfte zudem an, alle Schiffe abzufangen, die Gebühren an den Iran gezahlt hätten. Wer eine illegale Maut entrichte, werde auf hoher See keine sichere Passage haben, schrieb Trump. Zusätzlich kündigte er an, vom Iran gelegte Seeminen in der für die Weltwirtschaft wichtigen Meerenge zerstören zu lassen.

Die von den USA geplante Blockade der Straße von Hormus sollte Berichten zufolge am Montagnachmittag in Kraft treten. Dieser ungewöhnliche Schritt wurde von US-Präsident Donald Trump nach den ergebnislosen Gesprächen mit dem Iran angekündigt. China, ein Rivale der USA und wichtiger Importeur iranischen Öls, kritisierte den Plan und forderte eine ungehinderte Durchfahrt durch die strategisch wichtige Meerenge. China hatte laut Trump dazu beigetragen, den Iran an den Verhandlungstisch zu bringen. Die Öffnung der Straße von Hormus war eine der Bedingungen für die derzeit geltende zweiwöchige Waffenruhe.

Die südostasiatischen ASEAN-Staaten riefen die USA und den Iran zu weiteren Friedensverhandlungen auf. Die Außenminister des Staatenbunds forderten beide Länder nach einer Videokonferenz am Montag auf, die Verhandlungen fortzusetzen, um ein dauerhaftes Ende des Konflikts sowie dauerhaften Frieden und Stabilität in der Region zu erreichen. Sie forderten außerdem eine vollständige und wirksame Umsetzung der vereinbarten zweiwöchigen Waffenruhe sowie die Wiederherstellung eines sicheren, ungehinderten und kontinuierlichen Transitverkehrs in der Straße von Hormus.

Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) kritisierte jegliche Blockaden der wichtigen Schifffahrtsroute als illegal. Gemäß internationalem Recht hat kein Land das Recht, die ungefährliche Passage oder die Freiheit der Schifffahrt durch internationale Meerengen für den internationalen Transit zu untersagen, sagte der Generalsekretär der UNO-Sonderorganisation, Arsenio Dominguez, am Montag bei einer Pressekonferenz in London.

Nils Haupt, Unternehmenssprecher beim Hamburger Logistikunternehmen Hapag Lloyd, äußerte im Ö1-Interview die Hoffnung, bald die Straße von Hormus wieder frei nutzen zu können. Er sagte: Wir sind weiter optimistisch, dass es jetzt hoffentlich bald klappen und die Straße von Hormus in beide Richtungen frei befahrbar sein wird. Derzeit würden keine Schiffe fahren, auch die sechs Schiffe des Unternehmens würden bereits seit fünf Wochen vor Anker liegen. Die Situation, vor allem was die Sicherheit der Durchfahrt betreffe, sei ungewiss, besonders die Minen würden eine sichere Durchfahrt so gut wie unmöglich machen.





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