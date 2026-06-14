Nach intensiven Verhandlungen in Pakistan hat ein Friedensabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran die Seeblockade der USA aufgehoben und die Durchfahrt durch die strategisch wichtige Meerenge von Hormus freigegeben. Die Unterzeichnung soll in der Schweiz erfolgen.

Die Vereinigten Staaten von Amerika und die Islamische Republik Iran haben laut Angaben des Vermittlerstaates Pakistan eine Absichtserklärung zur Beendigung ihrer langjährigen Feindseligkeiten unterzeichnet. Die Erklärung wurde von den Regierungsvertretern beider Länder in einem intensiven dreitägigen Verhandlungsprozess erarbeitet, an dem auch Vertreter der Schweiz als neutraler Gastgeber beteiligt waren.

Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif verkündete das Ergebnis in einem Beitrag auf der Social‑Media‑Plattform X und betonte, dass die neue Waffenruhe nicht nur die direkten Kampfgebiete zwischen den beiden Nationen, sondern auch das gesamte östliche Mittelmeer und den östlichen Golf umfasse. Besonders hervorzuheben sei die Öffnung der strategisch wichtigen Meerenge von Hormus, die seit mehreren Jahren durch eine einseitige Seeblockade der USA stark eingeschränkt war.

Durch das Abkommen sollen die internationalen Öllieferungen wieder ungehindert fließen können, was nicht nur den weltweiten Energiemarkt stabilisieren, sondern auch die Wirtschaftslage vieler ölabhängiger Staaten verbessern dürfte. Kurz nach der öffentlichen Ankündigung bestätigte der US‑Präsident das Ergebnis in einem eigenen Posting und autorisierte die sofortige Aufhebung der zuvor geltenden Seeblockade. Er betonte, dass die Entscheidung im Einklang mit den langfristigen Sicherheitsinteressen der Region stehe und die Freiheit des Schiffsverkehrs wiederhergestellt werde.

Der amerikanische Präsident hob zudem hervor, dass die neue Regelung keine Gebühren für die Durchfahrt erhebe und die internationalen Handelsschiffe wieder uneingeschränkt die Straße von Hormus befahren könnten. Diese Entwicklung wird von Wirtschaftsexperten als ein bedeutender Schritt zur Entspannung im Nahen Osten angesehen, da die marine Blockade zuvor zu erheblichen Spannungen zwischen den USA und ihren Verbündeten im Golfraum geführt hatte.

Das Friedensabkommen sieht zudem eine umfassende Waffenruhe in der gesamten Region vor, einschließlich des Libanon, wo seit Jahren sporadische Kampfhandlungen zwischen verschiedenen bewaffneten Gruppen ausgetragen werden. Die Unterzeichnung soll in der Schweiz am kommenden Freitag erfolgen, wo Vertreter beider Länder sowie internationale Beobachter anwesend sein werden, um die Einhaltung der vereinbarten Bedingungen zu überwachen. Beobachter hoffen, dass die Vereinbarung den Weg für weiterführende diplomatische Gespräche ebnet und langfristig zu einer dauerhaften Stabilisierung des Nahen Ostens beiträgt.

Kritiker warnen jedoch, dass die Umsetzung der Waffenruhe genau beobachtet werden müsse, um sicherzustellen, dass keine der Parteien die Vereinbarung einseitig verletzt. In den sozialen Medien löste die Ankündigung eine Welle von Kommentaren aus, wobei viele Nutzer die Öffnung der Meerenge als Symbol für die Rückkehr zu friedlicher Zusammenarbeit zwischen Ost und West begrüßten





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