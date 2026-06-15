USA und Iran unterzeichnen Rahmenabkommen: G-7-Gipfel in Frankreich

Der G-7-Gipfel in Frankreich wird von dem Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran und dessen Folgen bestimmt. US-Präsident Donald Trump und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron trafen sich zu einem Arbeitsessen, bei dem es um die großen Krisen wie den Iran und den Ukraine-Krieg ging. Trump bekräftigte, dass die Straße von Hormus am Freitag 'vollständig' geöffnet werde und dass keine Maut für die Durchfahrt anfallen werde. Das iranische Außenministerium kündigte jedoch an, dass Gebühren für maritime Dienstleistungen erhoben werden sollen. Vieles zum Abkommen ist allerdings nach wie vor unklar, wie etwa Details zum iranischen Atomprogramm. Einer der größten Knackpunkte dürfte die Situation im Libanon bleiben. Israel betonte, dass das israelische Militär in den besetzten Sicherheitszonen im Land bleiben werde. Unklarheit herrschte auch mit Blick auf die Aufhebung von Sanktionen, den Zugang des Iran zu eingefrorenen Vermögenswerten im Ausland sowie einen milliardenschweren Fonds für den Wiederaufbau im Iran. Macron bot Trump erneut die militärische Unterstützung bei der Absicherung des Schiffsverkehrs durch die Meerenge an, was Trump largely ablehnte. Am zweiten Tag des Treffens steht der Ukraine-Krieg auf der Agenda. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird erwartet. Trump zeigte sich optimistisch, dass man etwas erreichen könne. In einer weiteren Arbeitssitzung soll es erneut um den Iran-Krieg und den Nahost-Konflikt gehen. Das G-7-Treffen findet unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt.

Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran hat den Auftakt des G-7-Gipfel s in Frankreich bestimmt. Präsident Emmanuel Macron empfing die Staats- und Regierungsspitzen der großen Industrienationen, darunter US-Präsident Donald Trump , zu einem Arbeitsessen, bei dem es um die großen Krisen gehen sollte.

Neben dem Iran steht auch der Ukraine-Krieg im Fokus. Trump bekräftigte, dass die Straße von Hormus am Freitag 'vollständig' geöffnet werde und dass keine Maut für die Durchfahrt anfallen werde. Das iranische Außenministerium kündigte jedoch an, dass Gebühren für maritime Dienstleistungen erhoben werden sollen. US-Vizepräsident JD Vance soll das Abkommen am Freitag persönlich unterzeichnen, sagte Trump.

Ob er selbst dabei sein werde, ließ er offen. Trump betonte, dass das Abkommen anschließend veröffentlicht werden soll. Ein hochrangiger US-Vertreter in Washington teilte mit, dass Trump, Vance und der iranische Chefunterhändler Mohammed-Bagher Ghalibaf die Vereinbarung bereits digital unterzeichnet haben. Teheran bestätigte das zunächst nicht.

Vieles zum Abkommen ist allerdings nach wie vor unklar, wie etwa Details zum iranischen Atomprogramm. Einer der größten Knackpunkte dürfte die Situation im Libanon bleiben. Israel betonte, dass das israelische Militär in den besetzten Sicherheitszonen im Land bleiben werde. Unklarheit herrschte auch mit Blick auf die Aufhebung von Sanktionen, den Zugang des Iran zu eingefrorenen Vermögenswerten im Ausland sowie einen milliardenschweren Fonds für den Wiederaufbau im Iran.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bot Trump erneut die militärische Unterstützung bei der Absicherung des Schiffsverkehrs durch die Meerenge an, was Trump largely ablehnte. Bei der Pressebegegnung wirkten Trump und Macron relativ reserviert. Ihr Händedruck schien kurz und höflich. Macron hatte Trump nicht wie angekündigt vor dem Hotel empfangen und das Zweiertreffen mit dem US-Präsidenten verzögerte sich um eine Stunde.

Am zweiten Tag des Treffens steht der Ukraine-Krieg auf der Agenda. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird erwartet. Trump zeigte sich optimistisch, dass man etwas erreichen könne. In einer weiteren Arbeitssitzung soll es erneut um den Iran-Krieg und den Nahost-Konflikt gehen.

Dazu sind auch die Präsidenten Ägyptens, der Vereinigten Arabischen Emirate sowie der Emir von Katar eingeladen. Eine dritte Gesprächsrunde dreht sich um die Entwicklungspolitik. Das G-7-Treffen findet unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt





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